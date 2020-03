Alejandra Rubio y Suso Álvarez rompen su silencio y se pronuncian por primera vez sobre su supuesta relación

Alejandra Rubio hizo pública su separación con Álvaro Lobo después de más de dos años de relación hace apenas un mes. Desde entonces, los rumores de romance entre la hija de Terelu Campos y Suso Álvarez no han parado de crecer y crecer. A pesar de que en un principio, ambos colaboradores de ‘Viva la vida’ decidiesen no pronunciarse sobre el tema y tomasen la decisión de que los rumores se silenciasen solos, ya no han aguantado más y han estallado contando toda la verdad.

Rafa Mora ha asegurado en varias ocasiones que entre los colaboradores existía más que una bonita amistad, incluso se ha sometido al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. En cambio, el exgran hermano ha dejado claro que todo lo que está diciendo el extronista es una gran mentira: «No tenemos ninguna relación«, ha asegurado a Emma García confirmando que tienen una estrecha relación porque son muy amigos. Pero por la forma de hablar del joven había algo que la presentadora no se ha creído y así se lo ha transmitido: «Me da la sensación de que hay algo que te hace estar intranquilo«, le ha dicho pero Suso seguía haciendo hincapié en que solo son amigos.

Suso en ‘Viva la vida’|Foto: telecinco.es

Poco después, la nieta de María Teresa Campos también ha querido romper su silencio trasladando un claro mensaje a todos los espectadores: «Sabemos lo que hay, es una amistad. Le tengo mucho cariño. No ha pasado nada entre nosotros, ni pasará…«, ha dicho haciendo que todos los colaboradores le aconsejen que no hable de futuro porque nunca se sabe lo que puede llegar a pasar.

Terelu Campos sobre su hija: «Creo que sabe expresarse con tranquilidad y claridad»

Tras aclarar la polémica sobre su relación con Suso Álvarez, Alejandra Rubio quiso explicar cómo pasó el día de su cumpleaños. Debido al confinamiento, la joven tuvo que pasar sola su día especial pero ha asegurado que después de que España salga de la grave situación que está atravesando celebrará su veinte cumpleaños a lo grande. A pesar de eso, gracias a las nuevas tecnologías pudo sentir cerca a su familia y amigos: «No me ha hecho mucha gracia pasar mi cumpleaños sola. La primera persona en felicitarme fue Álex Gibaja y luego mi madre, hicimos videollamada», ha explicado.

Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’|Foto: telecinco.es

Terelu Campos quiso aprovechar este momento para entrar en directo, vía telefónica, en el programa y así dar una sorpresa a su hija: «La veo bien, ha adquirido una buena educación por parte de su padre y por mi parte. Creo que ya sabe expresarse con tranquilidad y claridad. Han pasado tantas cosas… pobrecita. Hemos estado entretenidas estos días. Lo que yo pienso es que tenemos tal preocupación por la gravedad que está ocurriendo en nuestro país que creo que meter porquería me parece feo«, ha dicho al respecto la hija de María Teresa Campos.