Alejandra Rubio:«no quiero que mi madre y mi tía se lleven mal»

Alejandra Rubio está en medio de un fuego cruzado. Ella sigue defendiendo a su madre y su tía Carmen a Kiko Hernández. De este último dice la joven que su abuela María Teresa ignora totalmente «lo que raja de nuestra familia».

Rubio decía ayer en Viva la Vida que «No, no soy la única que hace las cosas mal. Esto es una cosa de las dos. Es verdad que yo en su momento me tenía que haber calado y no decir ciertas cosas… Yo no tengo nada que arreglar, estoy bien, no tengo ningún problema, si la veo, bien. Hay buena relación y cordial. Tampoco vamos a ser buenas amigas cuando antes no lo hemos sido».

A su madre le decía «te agradezco que dijeras que Carmen me ha hecho cosas que no me han gustado, es la primera vez que lo dices, y siento que estoy menos loca. Yo pedí a mi madre que se posicionara, pero sí que fuera justa. Nadie dice que se lleve mal con ella, pero necesitaba que mi madre me reconociera algunas cosas».

De la relación de su madre con su tía indicaba que «Yo creo que ha pasado entre ellas es que mi madre carga con todo y ese es el motivo de su distanciamiento. Ella se ocupa de todo y se le carga todo. Todo lo que hacemos nosotras va para ella. Y yo la quemo mucho también».

«No quiero que se lleven mal por mi culpa. Es una cosa entre Carmen y yo, pero le he dicho siempre a mi madre que no cambiara su relación con su hermana por mí» sentenciaba. Esperamos tus comentarios al respecto.

