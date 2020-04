Alejandro Reyes tras su paso por ‘SV 2020’: «Los problemas con Pepe Navarro me han hecho madurar muchísimo»

Alejandro Reyes fue expulsado de ‘Supervivientes 2020’ por la audiencia la noche del jueves 12 de marzo, justo cuando en España se empezaba a teletrabajar por recomendación para evitar la expansión del COVID19 y el Gobierno de Pedro Sánchez empezaba a estudiar implantar el estado de alarma que terminó llegando el sábado 14 de marzo. Todo ello hizo que la vuelta a España del segundo expulsado del reality se tuviera que retrasar dos semanas.

Un tiempo en el que fue informado por el equipo del programa sobre lo que estaba ocurriendo por la pandemia del coronavirus en España y en el mundo entero y en el que puso hablar con su madre Ivonne Reyes, que le esperaba en casa, ansiando su llegada. Un regreso a casa para no salir más de ella, permaneciendo confinado para cumplir con las normas sanitarias. Eso le ha impedido acudir al plató de Telecinco y también hacer la exclusiva en Lecturas que hacen todos los aventureros a su vuelta.

Ivonne Reyes con su hijo, Alejandro, en un evento

A falta de poder hacer un gran posado, quizá acompañado de su madre, el joven ha concedido una entrevista a la citada publicación para contar cómo ha sido su vuelta a la realidad, cómo ha celebrado su 20 cumpleaños confinado y cómo ha llevado la batalla judicial con Pepe Navarro, algo de lo que habló en Honduras y no se arrepiente de haberlo hecho.

Alejandro Reyes: «Hemos pasado momentos muy malos»

«Dije la verdad, hemos pasado muchos momentos muy malos, he salido adelante y me siento muy orgulloso. También he pasado muy buenos momentos. Después de todos estos problemas, he madurado muchísimo», asegura, desvelando que, como es costumbre, no ha recibido una felicitación de cumpleaños por parte del periodista.

Alejandro Reyes posando en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

El que sí le dedicó unos minutos para desearle lo mejor del mundo es Omar Montes. «Me encanta. Es un tío súper humilde que va a llegar muy lejos«, decía el hijo de Ivonne Reyes ‘pidiendo’ hacer un directo con él a través de Instagram. Un deseo que se vio cumplido, algo que le hizo muchísima ilusión: «Os dejo aquí un vídeo de la sorpresa que me hizo Omar por mi cumpleaños, sin duda mi regalo favorito», escribió mostrando ese momentazo.