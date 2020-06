Aless Gibaja, sobre Oriana Marzoli: «Yo he visto como a amigas suyas les hace bullying, me daba miedo»

El paso de Oriana Marzoli por los realities españoles no es, precisamente, de récord. Participó en muchos, pero el tiempo que aguantó en ellos fue más bien poco. Ahora, tras varios intentos fallidos, vuelve de nuevo a participar en un reality show de Telecinco, ‘La casa fuerte‘, en el que por ahora ya está batiendo su propio récord. Eso sí, sus actitudes no están dejando a nadie indiferente.

Alejandra Rubio con Oriana Marzoli, Aless Gibaja y demás amigos

Sus gritos, sus broncas con varias compañeras… hechos que están convirtiendo a Marzoli en la gran protagonista de la edición. Pero estos comportamientos de la joven no solo forman parte del programa y le han traigo muchos problemas en su vida. Para dar versión de ello, Aless Gibaja ha hablado con una reportera de ‘Viva la vida’ para contar todo lo que vivió junto a ella en sus 5 años de amistad. El influencer asegura que ha visto a Oriana como «humilla, falta al respeto, ataca siempre con el físico…«, y que en muchos momentos hubiese preferido no ser su amigo: «Me daba hasta miedo hasta decirle ‘no, quiero hacer eso’ o ‘por qué tratas así’«. Gibaja hace balance de esos años y tiene una cosa clara: «Considero que fui su chihuahua«.

El televisivo ha vivido situaciones verdaderamente preocupantes y que le hubiese gustado evitar: «Me daba hasta miedo ser amiga de ella porque insultaba a gente muy importante que trabaja en la tele. Cosas muy fuertes y muy feas que si España se entera alucinaría», gente además muy cercana: «Gente que hemos visto con ella o que trabaja en platós con ella».

Aless Gibaja, arrepentido de su amistad con Oriana | Foto: Telecinco.es

Y no solo de gente con la que trabaja, con sus amigas y todos aquellos que le rodean tampoco salen muy bien parados. «Yo he visto como a amigas suyas le hace bullying«. Algo que le ha llevado a tener todo el tiempo relaciones cada vez más cortas. «Yo creo que no tiene ya amigas o le duran días, semanas, porque o les roba a los novios, o se pelea con ellos, o rompe matrimonios«. Sobre esto último ha querido hacer hincapié Aless Gibaja asegurando que muchas de sus amistad se han roto porque Oriana Marzoli no tiene respeto ninguno por otras personas si un hombre pone de por medio. «Yo he visto que le gustaban maridos de amigas mías y quería ir a por ellos«, reconoce.

Ylenia: «Su objetivo es que Fani le pegue»

Pero Aless Gibaja no es el único que ha querido cargar contra la ahora concursante de ‘La caja fuerte’, Ylenia también asegura que la venezolana tiene un plan de actuación dentro del programa que acabaría con una de sus compañeras expulsada. «Oriana lo habló con Rafa Mora antes de entrar en ‘La casa fuerte’ y le dijo que su objetivo era provocar a Fani hasta que le pegada y la echaran de reality«, apunta la colaboradora de ‘Viva la vida’.

Una forma de actuar que la llevo a ser toda una estrella en otros realities en los que participó en Chile como ‘Doble tentación’, ‘Amor a prueba’ o ‘Volverías con tu ex’, ganando incluso uno de ellos. «Ella ha hecho en todos los realities de Chile. Es su ‘modus operandi’«, añadió. Una actitud que, pese a las defensas de Tony Spina, también molesta a Terelu Campos como espectadora. «Yo sabía que Oriana era guerra lo sabía, pero me he quedado muerta cuando he visto los realities de Chile«.