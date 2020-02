Álex Bueno aclara el supuesto pacto que tenía con Julián en ‘La isla de las tentaciones’

En el pasado programa de ‘La isla de las tentaciones’ Álex Bueno tuvo que enfrentarse a unas duras imágenes de su novia Fiama perdiendo totalmente los nervios en el momento es que Susana Molina le contó que Julián le había enseñado unos whatsapp en los que quedaba claro que ella, su pareja y el tentador tenían una estrategia para generar contenido en el reality.

Ante esta acusación Fiama perdió totalmente los papeles y acusó a su novio de manipularla para crear un montaje ya que según decía la concursante, ella no tenía nada que ver en todo esto: «¿Qué ha hecho mi novio, manipularme? Yo no quiero estar con Alejandro más», gritaba desesperada Fiama en el vídeo mientras que el extronista se llevaba las manos a la cabeza gritando que eso no era cierto: «Pero ¿qué dice? No por Dios, Fiama no«, decía Bueno.

«Mi novio, la persona con la que me voy a casar me ha fallado (…) Es un manipulador de mierda«, continuaba diciendo su novia mientras lloraba y rompía la foto que tenía de ellos dos: «No es así, no rompas la foto, no por favor», gritaba desesperado Alejandro.

Álex Bueno en la hoguera| Foto: Telecinco.es

«Ósea, me la ha liado, me ha intentado estropear mi relación con mis compañeras, vete a tomar por el culo», decía la concursante mientras se quitaba el anillo de compromiso que le dio su novio: «No, el anillo no», gritaba Álex que en ese momento se levantó y dijo que se iba a la villa a buscarla: «No, esto si que no, no voy a jugar con mi relación me voy para allá, vamos que si me voy», aseguró.

Sus compañeros, aunque trataban de tranquilizarlo parecía que no conseguían hacerle entrar en razón: «Que no, que se acabó, es definitivo». «Tío cabeza, tranquilo, respira (…) Has madurado muchísimo, tío tranquilo, demuéstralo», le decía Gonzalo Montoya que consiguió que el extronista se volviese a sentar y se tranquilizase.

«Esto no es una cosa de imágenes, la estoy viendo mal de verdad (…) Me duele, me mata, me acaba de matar, esto es lo que me daba miedo, que ella se enfadara por fantasmas, y lo acabo de ver«, le decía el concursante a Mónica Naranjo que cuando esta le preguntó que le parecía que su novia se hubiese quitado el anillo de compromiso solo pudo decir que pensaba que se le había ido la cabeza: «Sinceramente se le ha ido la cabeza, no tiene ningún motivo para ello, creo que mis compañeros de la casa saben que lo único que he hecho ha sido alabarla, amarla, respetarla y yo al final lo que no voy a permitir nunca es que ella piense cosas que no son, yo voy a aclararlo«, le aseguró a la presentadora.

La presentadora le explicó que en estos momentos no podía ver a su prometida, pero que podría darle las explicaciones al día siguiente, en la hoguera de confrontación final donde todos se verían las caras con sus respectivas parejas: «¿Cómo me puedo defender de algo que realmente está en su cabeza y no es real?», le preguntaba el concursante bastante afectado por todas las imágenes que estaba viendo.

Álex Bueno en la hoguera| Foto: Telecinco.es

Su pacto con Julián

En ese momento Naranjo le preguntó si era cierto lo que se rumoreaba sobre que él tenía un pacto con Julián: «No hice ningún pacto con Julián, puedo prometerlo, Julián es el amigo de un buen amigo mío y si es verdad que le dije que me la cuidara el tiempo que íbamos a estar separados, pero no hay nada más», aseguró Bueno que también confesó que Fiama no sabía nada:»Fiama sabía que Julián era el amigo de uno de mis mejores amigos, pero no, no sabía que había hablado con él«, confesó.