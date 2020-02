Álex Bueno le dedica unas románticas palabras a su nueva novia: «Ella es mi suerte»

Álex Bueno y Fiama ponían a prueba su relación en ‘La isla de las tentaciones’. A pesar de que ninguno cayó en la tentación y de estar prometidos para casarse en septiembre de 2019, la pareja decidió terminar poco después de acabar su aventura en República Dominicana. Ahora, cuando el programa ha vuelto a juntar a los concursantes seis meses después se ha podido ver que la relación entre ellos no es nada idílica y que han acabado tirándose los trastos a la cabeza.

Después de la tormenta siempre llega la calma y eso lo sabe bien el participante que ha encontrado ya un nuevo amor dejando claro que ha pasado página ya de su relación con Fiama. Este nuevo amor es una joven futbolista con la que se ya se ha ido de vacaciones a Fuerteventura (y a París y a Roma) y durante el cual han permitido a sus seguidores que les preguntasen todo lo que quisiesen saber con una foto de ambos jugueteando en la playa.

El concursante ha reconocido que conoció a su nueva pareja durante octubre de 2019 y que fue él quien decidió dar el primer paso poniéndose en contacto con ella a través de Instagram. No cabe duda que el extronista se encuentra más enamorado que nunca y ha confesado que la quiere «más de lo que ella cree». Ese es el motivo de que ponga un trébol en todas las fotos que sube junto a ella: «Para mí, ella es mi suerte. Suerte de encontrarla«. Por último ha lanzado un mensaje en forma de pullita hacía su ex reconociendo que con su nueva pareja no se embarcaría en una segunda aventura de ‘La isla de las tentaciones’: «Con ella no necesito comprobar nada«.

Natalia Villena, el nuevo amor de Álex Bueno

Natalia Villena es el nombre que esta en la cabeza del concursante últimamente. Tiene 25 años y se dedica profesionalmente al fútbol, siendo centrocampista en el Torrelodones CF Altter. A parte, tiene otra profesión pero no ha querido ofrecer más datos a sus seguidores a través de las redes sociales. La chica también es bastante activa por Instagram y no es la primera vez que realiza un preguntas y respuestas. En el anterior un seguidor le escribió: «Me alegro que le aportes lo que antes no tenía«, a lo que ella respondía de manera clara y lanzando un mensaje subliminal a Fiama: «Ciegos estamos todos en algún momento de nuestra vida. Pero oye, de todo se sale».

La nueva novia de Álex Bueno | Foto: telecinco.es

Por otro lado ha querido confesar a sus seguidores que ha llevado muy bien ver las imágenes de su chico concursando en ‘La isla de las tentaciones’ aunque es consciente de lo mal que lo pasó Álex Bueno durante su estancia en República Dominicana ya que, como se ha podido ver en los vídeos, no paraba de llorar: «Es una etapa muy mala y fea para él y ya está curado». Para finalizar la chica ha querido aclarar que desde que esta con ella el concursante solo llora de felicidad y por eso se siente tan orgullosa.