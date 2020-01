Álex González, enamorado y feliz con Blanca Bleis en sus vacaciones en México

Es más que evidente que Álex González ha recuperado la ilusión en el amor al lado de Blanca Bleis, aunque su nombre real es Blanca Rodríguez. Antes de conocer a la modelo expresó su deseo de encontrar el amor, es más, dio a entender que estar en pareja es la mejor circunstancia, diciendo: «Lo que pasa es que es difícil encontrar a alguien que te acompañe bien y tú mismo saber acompañar también. Entonces, de momento…».

Álex González con Blanca Bleis en Tulum/ Foto: Instagram

Con la fundadora de la marca Bleis ha conseguido encontrar estabilidad en su vida y parece que ambos se entienden de maravilla. Por otro lado, y con motivo de las vacaciones navideñas, ambos hicieron las maletas para disfrutar de los encantos de México, lugar donde dieron la bienvenida al nuevo año 2020. El actor ya no se esconde, y aunque no han publicado una foto juntos en sus redes sociales, sí que publican en las stories cómo pasan tiempo juntos.

El actor ha querido compartir con sus seguidores un vídeo haciendo running con su chica en Tulum, el destino que han elegido, una afición que, según ella, ha retomado dese hacía tiempo y que comparte con su chico. «Esa sonrisa que solo tú puedes capturar«, escribia ella en una de sus fotos publicadas, y él contestaba: «Suerte la mía«.

Muy ilusionados y felices

También el actor ha subido un vídeo en una tumbona con el mar de fondo y una sonrisa de oreja a oreja, diciendo que la ‘culpable’ de esta felicidad es su chica: «When she is behind the camera @blanca_bleis», es decir, «Cuando ella está detrás de la cámara«. Fue en el verano de 2019 cuando surgieron los primeros rumores de relación después de que ambos compartieran fotos en lugares similares durante sus vacaciones, y esta vez han vuelto a compartir destino, sonrisas y felicidad, por lo que su amor parece ir viento en popa.