Alexis Ledgard confiesa que Bigote Arrocet no quería que su madre siguiese adelante con el embarazo

En las últimas semanas, Alexis Ledgard se ha convertido en el foco de todas las miradas después de que Edmundo Arrocet no apareciese en la clínica para someterse al test de ADN que confirmaría legalmente su paternidad y, así como de su ruptura con María Teresa Campos. Ahora, Ledgard se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para someterse a un polígrafo y contar absolutamente toda la verdad sobre su supuesto padre ya que se siente muy decepcionado con él por no haber querido reconocerlo como hijo: «Pienso que me ha estado engañando«, comenzaba diciendo Alexis Ledgard en el programa ya que el humorista siempre le había dicho que le quería pero ahora no puede evitar dudar de él.

«¿Te han dicho que Bigote Arrocet no quería que tu madre te tuviera cuando estaba embarazada?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez, siendo una de las preguntas más duras a las que se ha tenido que enfrentar y con un ‘Sí’ por respuesta. «Me han dicho que Bigote no quería que mi madre me tuviera. Él ya tenía su vida y pasó», decía con lo ojos llenos de lágrimas. «Él me ha visitado durante toda mi infancia y me ha llamado por teléfono. Siempre he sabido que era mi padre. Para calmarme me decía: ‘Yo te he ido a ver toda tu infancia hasta que te fuiste a Barcelona'».

Alexis Ledgard en ‘Sábado Deluxe’|Foto: telecinco.es

El supuesto hijo de Edmundo Arrocet, sentía una gran necesidad de expresar el dolor que le han provocado los engaños constantes por parte del humorista: «Me ha tenido engañado toda la vida. Era muy fácil decirme que me quería«, decía indicando que él no busca la fama pues hasta su madre le ha recriminado que está buscando ser famoso y ganar dinero. Cuando el joven empezó a reclamar el reconocimiento de la paternidad de Edmundo, el humorista le mandó un duro mensaje: «Tu madre te quiso tener pero yo no quería ser responsable«, decía el mensaje como ha confesado Alexis Ledgard en el programa.

Se verán en los tribunales

Los otros hijos de Edmundo Arrocet no sabían que tenían otro hermano pero ahora que ya lo saben, lo que han hecho ha sido mandarle amenazas a Ledgard: «Como vuelvas a salir olvídate de todos nosotros«, explica uno de los protagonistas de la noche sobre lo que le dijeron sus supuestos hermanos después de aparecer el algunos medios de comunicación. Ahora, Alexis Ledgard le reclama al humorista todo el dinero que le debe: «Pienso denunciarle y reclamar el dinero que me debe por las pensiones«, desvelaba después de decir que le ha costado mucho verle por televisión en el programa ‘Las Campos’ y enterarse de muchas cosas suyas por ahí. Por último, ha confesado que le gustaría participar en ‘Supervivientes 2020’ porque es uno de los sueños de su vida.