Alfonso Reyes recibe el alta tras ser ingresado por coronavirus: «No sabía que iba a ser tan duro»

Alfonso Reyes, el Presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, recibió el alta hospitalaria después de estar varias semanas luchando contra el Covid-19, el virus que se convirtió en pandemia global.

Reyes lo anunció a través de Twitter: «¡Me dan el alta!», comentó. Y es que el presidente ha ido relatando las fases de la enfermedad por las que él ha pasado, algo que sirvió de mucha ayuda para todos aquellos que lo siguen por la red social. «Espero que mi experiencia transmita responsabilidad y también esperanza», comenzaba.

«Tenía tos seca, hasta que el viernes 13 (de marzo) me empezó la fiebre y los escalofríos. No sabía que iba a ser tan duro.», declaró. Y es que como muchos expertos han explicado, el virus puede afectar a cada persona de diferente manera y tener distintos síntomas durante los primeros días de incubación.

Mucho ánimo a todos los enfermos. Si lleváis más de 6-7 días con fiebre, acudid al hospital para que os hagan rx. No lo dejéis, si estáis bien, a casa, si no, a cuidarse en el hospital. ? Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 27, 2020

Es por eso que Reyes quiso aclarar lo que él vivió: «Dos detalles de mi enfermedad, no he llegado a perder el gusto ni el olfato y mi estómago es a prueba de bombas, no he tenido diarrea con la medicación. Algo bueno». No obstante, hay otros muchos que lo han contraído que han confirmado que sus primeros síntomas de la enfermedad fueron estos.

En casa

Después de 15 días en el hospital le quedan otros 15 de cuarentena, pero esta vez, en casa. El baloncestista ha confesado que está «muy emocionado» al ver la luz del túnel. Además, declaró que al compañero que compartía sala de hospital con él también le habían dado el alta.