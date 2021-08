Alicia Vikander se rinde a la moda ‘made in Spain’ con un caftán que ya lució Vicky Martín Berrocal

Alicia Vikander se rinde a la moda ‘made in Spain’ con un...

Este verano, una de las prendas estrella de la temporada ha sido sin duda alguna, el caftán. Han sido muchas las celebrities que han apostado por looks en los que este tipo de vestido han sido los auténticos protagonistas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Tamara Falcó, Susana Molina, Alexandra Pereira, María Pombo o Amelia Bono son solo algunos de los nombres de las que han sucumbido a los encantos de esta prenda perfecta tanto para looks de día como para estilismos de noche.

Por eso, no es extraño que los percheros y escaparates de las tiendas se hayan llenado de caftanes en todos sus formatos y versiones, para que cada una los adapte a su propio estilo. Desde las firmas de grupo Inditex con Zara a la cabeza hasta las tiendas locales, no hay escaparate en el que este verano no haya aparecido un caftán.

Pues bien, una de las últimas en sumarse a esta tendencia ha sido la actriz Alicia Vikander. La intérprete está pasando unos días de descanso en Ibiza en compañía de su marido, Michael Fassbender. La pareja es una apasionada de la isla, de hecho, contrajo matrimonio precisamente allí hace cuatro años y con el paso del tiempo ha demostrado que lo suyo es amor verdadero, a pesar de todas las críticas a las que se enfrentaron en su momento por los doce años de edad que les separan. La pareja ha sido vista con un bebé, aunque, dada la discreción con la que suelen llevar todos los asuntos de su vida privada, no se ha confirmado de si se trata de su primer hijo en común. No obstante, parece que podría ser así debido a los rumores de los últimos meses.

Al margen de cuestiones privadas de la pareja, lo cierto es que, en una de sus salidas por la isla, la actriz ha sorprendido con un look muy favorecedor y de absoluta tendencia ‘made in Spain’. Vikander ha lucido un caftán con fondo negro y estampado arty de la firma Charo Ruiz, la marca abanderada de la moda ibicenca -por la que apuestan numerosas celebrities como Sara Carbonero o la Reina Letizia-. Un modelo que todavía está a la venta por 469 euros. Curiosamente, el caftán ya lo lució hace algún tiempo Vicky Martín Berrocal, tal como ella misma publicó en redes sociales. Tanto Vicky como Alicia lo han combinado con sandalias planas de dedo y traje de baño, ya que es una prenda que suele utilizarse mucho en ambientes de playa.

El caftán, de origen persa, tuvo un importante apogeo en los años 60, pero ahora ha vuelto con fuerza porque se trata de una prenda cómoda y muy versátil, que se adapta a cualquier época dependiendo de los tejidos que se utilicen para su elaboración.