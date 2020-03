Alma Cortés revela sus secretos más íntimos tras el embarazo: cómo fue el parto o las relaciones con su pareja

Alma Cortés está viviendo al máximo su faceta como madre y a través de su canal de MTMAD, al que ha vuelto tras dar a luz y pasar unos días descansando, ha contado algunos detalles de su embarazo, del parto y el postparto. Sin duda, se trata de uno de los vídeos más íntimos, ya que no le ha importado contar algunos detalles de su vida íntima tras haberse quedado embarazo.

Una de las primeras preguntas era si le había sorprendido algo del parto que no supiera y la joven cuenta lo siguiente: «No hay nada que no me dijeran sobre el parto. No me cogió nada por sorpresa». Además, la hija de Raquel Bollo dice: «Lo que más me ha gustado del embarazo es la sensación de sentir cuando ella se mueve dentro de ti. Cuando la sientes dentro de ti. Tienes que vivirlo para saber el sentimiento que te produce». Por el contrario, lo que menos le ha gustado es no poder ponerse su ropa y no saber que ponerse de ninguna de las maneras.

Alma Cortés con su novio en el desfile ‘We Love Flamenco’

Una de las preguntas que más le han realizado ha sido por el hecho de ser madre joven y ella lo tiene clarísimo: «Lo mejor de ser madre joven es que he ido a todos los sitios con mi madre, sales, entras, puedes disfrutarlo mucho más, lo coges con mucha más fuerza. Lo peor es que ves cómo tus amigas se van de vacaciones, se van de fiesta, etc. Yo puedo hacerlo un día, no todos los fines de semana», relataba. También ha contado que durante el embarazo se ha sentido mal en algunas ocasiones al ver que estaba engordando mucho pero «fue dar a luz, verme la cara y ver que volvía a ser yo. Ya me estoy sintiendo mucho mejor».

Una nueva vida como madre

Alma Cortés se ha mostrado de lo más sincera y asegura que no puede entender cómo hay mujeres que se quedan igual que estaban antes tras dar a luz: «Hasta que no pase un año no te ves tú. O no has hecho mucho esfuerzo a la hora de parir o te has hecho un arreglito. No me lo creo«. También ha confesado que le encanta el momento del baño con su hija, así como el de darle el pecho: «Es una sensación única».

Alma Cortés habla sobre su intimidad | Foto: MTMAD

Otro de los temas que ha tratado ha sido sobre su madre, Raquel Bollo, quien al principio se mostró preocupada porque su hija fuera madre tan joven: «Yo vi a mi madre encantada, maravillada, intentando cogerla todo el tiempo. Super emocionada, fue una reacción maravillosa. Cogería todo de la educación de mi madre. A día de hoy me ha convertido en la persona que soy, una persona buena, responsable, que sabe luchar por las cosas. Creo que al final todo esto es gracias a su educación».

Por último, Alma Cortés ha tratado uno de los temas más delicados sobre el que le han preguntado: ¿se apaga la llama con tu pareja después de ser madre? La joven se ha mostrado clara con sus pensamientos pero sin decirlo de forma exacta para que cada persona sacara las conclusiones que quisiera: «No es que se apague pero no es igual que antes, no tienes el mismo tiempo, no te da la vida para ello. No se apaga porque sigue ahí pero te es difícil cumplirla». Por lo demás, la influencer ya tiene claro lo que va a hacer: volverá a la universidad, se sacará la leche para dejarla en biberones y así Raquel Bollo se los dará a Jimena durante las horas de clases.