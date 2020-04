Alma Cortés, sobre cómo fue el parto de su hija: «La noche más larga de mi vida, no podía soportar el dolor»

Fue el pasado 1 de febrero de madrugada cuando Alma Cortés se convertía en madre primeriza de una niña llamada Jimena. Desde entonces han pasado ya más de dos meses pero ha sido ahora cuando la hija de Raquel Bollo ha querido narrar cómo vivió ella aquella noche que quedará para siempre en su recuerdo.

La joven recuerda que salía de cuentas el día 8 de ese mismo mes pero un hecho al que ella no dio importancia lo precipitó todo. «Fui al baño y ahí me di cuenta de que había expulsado el tapón mucoso», explica en un vídeo en su canal de Mtmad. Aunque la ginecóloga le recomendó quedarse en su casa hasta que tuviese dolores, en su casa solo había preocupación: «Yo estaba normal pero mi cuñada, mi abuela… todas me dijeron que fuera al hospital«. Y así lo hizo: «Allí me dijeron que había una fisura en la bolsa y que me tenía que quedar ingresada«.

Alma Cortés salía de cuentas el 8 de febrero | Foto: Mtmad

Alma Cortés reconoce que seguía sin sentir dolores que hiciesen presagiar el parto pero el equipo médico le dije que, si todo seguía así, se lo provocarían esa misma noche. Entonces fue cuando empezaron los nervios y lo que ella recuerda como «la noche más larga de mi vida«. Horas más tarde, sobre la 10 de la noche, empezó a dilatar. «Me tuvieron que romper la bolsa y me dolió muchísimo«.

«A la hora de tenerla no sentí nada»

Llego un punto que el dolor era tan grande que tuvo que pedir que hiciesen algo por ella: «No podía soportar el dolor, sentía que me iba a desmayar y pedí la epidural«. No fue hasta las 3 de la mañana que dilató por completo y fue entonces cuando se la llevaron al paritorio: «Entró mi madre a despedirse y me llevaron», recuerda. Entró a las 5 menos cuarto de la madrugada y en cuestión de 30 minutos todo había terminado. «A la hora de empujar y tenerla no sentí nada«, asegura.

El parto de Alma Cortés duró 30 minutos | Foto: Mtmad

A pesar de todo lo narrado, la joven no podía borrar la sonrisa de su cara al recordar aquella noche del 1 de febrero. Tal y como ella misma dice, fue una de las experiencias más maravillosa de su vida y la repetiría hasta mil veces más. Quien sabe si esta afirmación presagia que la familia seguirá creciendo más y más.