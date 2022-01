Almudena Cid y su «concepto equivocado del amor»

Almudena Cid y Christian Gálvez formaban la pareja perfecta. Su separación nos sorprendió tanto como la opinión de Almudena Cid al respecto.

En una entrevista en El País comenta que «Todo este tiempo lo he dedicado a estar conmigo. Durante las funciones de diciembre sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía. Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: ‘Se acabó el amor’. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta».

«Era curioso porque pensaba que el aplauso, no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no. Quería irme a la cama. Ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí».

Todo sea por reencontrarse y por convertir su vida en algo distinto. Su reflexión bien puede servirnos a todos para que nuestra relación de pareja sea mejor. Christian no ha comentado demasiado al respecto. Quizá necesite algo más de tiempo para hacerlo.

Abrimos las líneas de debate para que nos comentes tu opinión sobre lo expuesto por Almudena. Seguro que en el futuro tiene más oportunidades de conocer a otras personas y de reconducir su vida amorosa hacia mejores puertos. Opina al respecto y cuéntanos qué te parecen sus declaraciones.

