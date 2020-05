Alonso Caparrós y las drogas: “No sé cómo no me he muerto”

En sus directos en Instagram para ayudar a tantas personas que sufren la enfermedad de la drogodependencia, Sofía Cristo ha querido invitar en esta ocasión, al conocido presentador y colaborador de Telecinco, Alonso Caparrós.

El presentador, tras varios años ocultándolo, un día explicó abiertamente que había caído en la adicción de las drogas. En su encuentro con la hija de Bárbara Rey reflexionaba: “En mi caso fue brutal, ya sea por genética o por las circunstancia, el enamoramiento fue muy brutal, muy atroz, soñaba con montañas de cocaína y me atrapó de una manera bestial y esa sensación sigue latente. Fue una invasión”.

Sin embargo, Alonso Caparrós, no quiere revelar desde cuando dejó de consumir por: “Entonces me puedo permitir el lujo de estar consumiendo 10 años más… Si yo digo una fecha, creo, por propia esperanza, que puede pensar si este tío que tiene 50 años y ha aguantado 25 sin dejarlo, pues puede implicar que sea un perjuicio. En mi caso no me hacía sentirme más seguro, era como esconderme, era más evasión de huir de a mí mismo. Yo no ha sido para tirar hacia delante. Dependía de la época de mi vida. He pasado fases que eran cada 20 días o fases, de dos días”.

Aunque desde el primer momento se dio cuenta no pudo salir: “Yo fui consciente desde el principio y desde ese momento, estuve con muchos tratamientos, y no puede con los tratamientos. ¿Y no sé por qué fue? Me lo he planteado…”. También se ha preguntado en muchas ocasiones la dura pregunta de “¿por qué no me he muerto? Con lo que he consumido… Y eso me ha hecho cambiar mi forma de pensar”…

Alonso también ha explicado que durante todos estos años ha tenido “muchos, pero que muchos miedos”: “No es que no quieras dejarlo, es que hay muchos miedos, muchas inseguridades. Miedo a lo que podamos sentir, miedo a lo que puedan decir, a quién esté en la sala de espera… Además, ha querido comparar la drogodependencia con lo prisioneros que somos de otras muchas cosas, en el buen significado, de la dependencia que nos generan muchas otras cosas.

Caparrós, hijo de saga de actores, recuerda: “Estuve ingresado en la López Ibor, durante 10 0 15 días y luego estuve con un especialista de mi vida, las 24 horas del día siete meses. Me cuesta mucho contar mi experiencia… porque yo he pasado por todos los tratamientos que te puedas imaginar y siempre he tenido un apoyo terapeútico. Es cierto que yo tenía que seguir con mi vida hacia delante. En mi caso la situación económica era muy dramática. Pero hasta que no lo he convertido en un reto intelectual no lo he superado”. Pero recuerda que aunque a él le costara mucho: “Los tratamientos son claves e imprescindibles, no hay que tener ninguna duda”.

“No todo el mundo puede acceder a los tratamientos por pobreza. Hay que intentar darles las herramientas personales para que puedan luchar porque una persona que sale de cumplir condena y tiene que volver al mismo sitio en el que vivía y se relacionaba… Por eso tenemos que ser el altavoz” y eso que cree que: “En España somos muy afortunados. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar voluntariamente. Hay muchas soluciones”.