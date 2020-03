Álvaro de Orleans confiesa haber pagado vuelos privados del Rey Juan Carlos con Corinna pero niega ser su testaferro

Después de estar varios años en la sombra e involucrado en el asunto de la relación del Rey Juan Carlos con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, Álvaro de Orleans-Borbón

por fin ha decidido dar un paso adelante y contar todo lo que sabe sobre este caso. El aristócrata ha ofrecido una entrevista para el diario El País en la que ha contado cómo era la relación con su primo, las veces que tuvo que intervenir en la relación de este con Corinna y las cuentas suizas con las que fue embargado.

El Rey Juan Carlos y Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Alemania

En un primer lugar y sobre la relación del Rey Juan Carlos con la conseguidora, este ha querido ser rotundo y ha comentado que le pagó muchos vuelos privados a su primo con Corinna: «Un día me llama el Rey, que conoce mi relación con el mundo de la aviación, y me pregunta si puedo encontrarle una compañía privada para un vuelo. Llamé a mi asistente en Mónaco y se pusieron de acuerdo para encontrar una. Pagué yo… Distancia real… Y me olvidé del tema. Así fue el inicio, anecdótico. Hubo un segundo y un tercero, un cuarto… Empezamos en 2007 y terminó en 2018. Al final hubo muchos vuelos».

Sobre la relación que el Monarca mantenía con Corinna este ha expuesto: «No me lo explicó la primera vez. Imagino que sería para no figurar en las listas de un vuelo oficial o comercial. Supongo que quería volar con discreción, por una cuestión de privacidad y de protección de su intimidad. Lo interpreté así».

Corinna zu Sayn-Wittgenstein con el Rey Juan Carlos, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín

La situación económica de Álvaro de Orleans-Borbón

Álvaro de Orleans-Borbón ha sido señalado como testaferro tanto en la relación de Juan Carlos I con Corinna como en las cuentas en Suiza. Este ha explicado: «No soy un testaferro ni fiduciario de nadie. Soy el único dueño de mis propiedades. Una vez apareció publicado que Álvaro de Orleans era un testaferro. El fiscal leyó la noticia en el periódico Tribune de Genève e hizo lo que tenía que hacer: investigar de forma exhaustiva. Me embargaron todas mis cuentas en Suiza. Lo congelaron todo. Hicieron una radiografía económica total. Un día, en septiembre de 2018, quise hacer una transferencia y no pude. Fue una sorpresa extrema«.

Después de este duro golpe para el familiar del Rey Juan Carlos este ha explicado cómo ha sabido tirar hacia delante: «El 10 de octubre de 2018 fui a declarar a petición propia como testigo. A la declaración asistieron Fasana y Canónica, por su relación con mi fundación (con la que ocultó sus fondos en una cuenta en Suiza). No hay situación procesal de ninguna clase. Al terminar mi declaración, el fiscal me comunicó que desbloqueaba mis cuentas, salvo 4 millones que se liberaron un mes después y ya está«. Por último ha querido dejar claro que en tal fundación Juan Carlos I no tiene ninguna relación.