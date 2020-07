Amador Mohedano carga contra Fidel Albiac y le considera culpable de la ruptura familiar

Aunque siempre parecía un tema tabú y la familia apenas se pronunciaba sobre ello, desde que Rocío Flores participó en ‘Supervivientes 2020’ y dijo abiertamente que quería reconciliarse con su madre Rocío Carrasco tras siete años sin hablarse, los Mohedano han dado un paso al frente y se han posicionado en el conflicto.

Primero lo hizo Gloria Mohedano en una llamada telefónica a ‘Sábado Deluxe’ en la que se preguntaba si había «algo más fuerte que ignorar a unos hijos». Unas palabras que fueron rápidamente apoyadas tanto por Rosa Benito desde ‘Ya es mediodía’ como por su hermano Amador Mohedano, que ahora se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para contar todo lo que se ha callado en los últimos años.

Amador Mohedano hablando de su hermana Rocío Jurado / Telecinco.es

Unas declaraciones que han llegado después de que Rociíto comentara brevemente el tema en TVE asegurando que ella también sufre y que incluso se ve obligada a no hablar de ciertos temas con algunas amigas. Y ha empezado la noche sin andarse con rodeaos: «La familia se ha roto pero solo por parte de mi sobrina Rocío de la forma que nadie podía imaginar, sin querer saber nada de nadie», comenzaba diciendo su tía, asegurando no entender cómo podía llevar tanto tiempo apartada de la familia y, en concreto de su hija Rocío Flores: «Es una chiquilla que es corazón«.

Amador: «Rocío era encantadora y simpatiquísima hasta que dejó de serlo»

Entonces Mohedano ha comentado que en ningún momento su hermana Rocío Jurado le pidió que por favor mantuvieran la familia, pero desde luego era su deseo, y ha asegurado que nunca le preguntó a su hermana qué iba a hacer con la herencia: «Me llevé una gran sorpresa cuando me llevó la mitad de la finca de Chipiona y la nave industrial para mí y mis hijos y otra para mi hijo Fernando. Yo no soy nada materialista pero ha habido otra gente que sí ha tenido ese interés», comentaba al ser preguntado directamente por María Patiño por si los millones de la herencia fue un gran problema.

Amador Mohedano considera a Fidel Albiac el culpable de todo / Telecinco.es

«Rocío era encantadora y simpatiquísima hasta que dejó de serlo. Alguien con mucha ambición la abducido«, ha lanzado apuntando directamente aunque sin nombrarle al marido de su sobrina, dejando parece bien claro dónde cree él que está el origen del problema de distanciamiento familiar, llegando a contar que él conoce algunas cosas que han sufrido los hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores: «Los niños se sentían mal, no eran felices en la casa con Fidel».

Amador: «A Rocío Jurado nunca le gustó Fidel Albiac»

Asimismo, también ha comentado que sabe que hubo una trifulca entre madre e hija, pero no conoce los detalles, algo considera que todo se queda en nada por un hijo: «Hubo una especie de bronca que al detalle no lo sé pero, fuera el que fuera, no es para que durante 8 años no quiera ver a su hija. ¿Y a su hijo por qué no lo ve? Yo a Rocío Flores cuatro o cinco veces que he tenido la oportunidad de encerrarme con ella a solas, ella se puso a llorar a llorar. Yo siempre le decía tranquila que esto pasará. Pero no pasa». En ese momento Antonio David, allí presente entre los colaboradores, le ha pedido que no ahondara más en el tema porque es algo muy doloroso.

Desde luego, Amador Mohedano tiene claro que el culpable de toda la situación familiar que tienen es por el marido de su sobrina, hasta el punto de que ha desvelado que Rocío Jurado tampoco le veía con buenos ojos: «Nunca le gustó. Se lo tragó porque su niña estaba enamorada y ya está«. Un momento en el que el invitado ha contado que estando en Houston, su hermana se sinceró con él: «Rocío me decía a mí que el interés máximo que tenía era él era saber que iba a pasar cuando falleciera«. Además también ha contado que nunca aceptó a Gloria Camila y José Fernando.