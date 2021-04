Amador Mohedano, del relato de Rocío Carrasco: «Es una barbaridad»

Todavía colea la sincera entrevista que Rocío Carrasco dio en plató el pasado miércoles 21 de abril. Su relato avanza hacia uno de los puntos más dolorosos, el episodio de la agresión que Rocío Flores comete sobre su madre. Hay muchos involucrados en esta historia, pero uno de los que más se está dejando ver y que más habla en las últimas semanas es Amador Mohedano.

El tío de Rocío Carrasco ha vuelto a romper su silencio para valorar de nuevo el documental de su sobrina. Desde el inicio de las emisiones se puso como premisa no hablar detalladamente hasta que no finalizara la producción de ‘La Fábrica de la Tele’: «aunque de momento no voy a hablar públicamente, me estoy apuntando todas las cosas para tenerlo todo atado», decía hace algunos días. Amador avisaba de que había cosas que había contado que, según él, no se ajustaban a la realidad. No obstante, ha ido dejando alguna que otra pincelada.

La próxima entrega de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ubica al espectador en el infausto 27 de julio de 2012. Bajo el título ‘Miedo’, la protagonista relatará con sus palabras cómo transcurrió el día en el que su hija la dio una paliza, mandándola al hospital con múltiples contusiones y también se produce el fin de la relación madre e hija. En su entrevista en plató, Rocío Carrasco aseguró que tras esto, su hija le dijo a su padre «papá, ya está hecho».