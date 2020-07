Amador Mohedano estalla y se posiciona en contra de Rocío Carrasco

Tras la llamada histórica de Gloria Mohedano el otro día en Sálvame, muchas han sido las reacciones que ha habido de la familia Jurado. Todos los miembros del clan están a favor de las palabras que tuvo la hermana de Rocío Jurado acerca de Rocío Carrasco.

Hoy, Amador Mohedano ha hablado en exclusiva para Europa Press y nos ha confesado qué le parecieron las palabras de su hermana en Sálvame: “Muy bien. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo y me parece muy bien”. El tío de Rocío Carrasco asegura que no entiende la actitud de su sobrina: “Es una cosa que no se entiende, que no nos explicamos y es lo que hay. Yo muchas veces digo ‘puede estar peleada conmigo, puede estar peleada con mi hermana Gloria, pero es quita de qué a sus tíos los tenga por lo menos con ella, ¿no?”.

Sobre el distanciamiento de Rocío Carrasco con sus hijos, Amador Mohedano explica que los niños la necesitan como madre: “No les falta de nada, pero una madre es lo más importante y bueno, no entendemos nada la verdad”. El exmarido de Rosa Benito asegura que el no intervendrá como mediador en su familia: “No, ya ha pasado mucho tiempo. Yo ya en esa guerra no entro más”.

De esta manera, Amador Mohedano ha vuelto a demostrar el dolor que siente al ver que Rocío Carrasco no tiene ningún trato con sus dos hijos. Como siempre, el exmarido de Rosa Benito ha explicado que ya no solo le duele que no tenga relación con ellos, sino que lo más importante es el trato con sus dos hijos.