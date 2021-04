Amador Mohedano: «no le tengo miedo a mi sobrina Rocío Carrasco»

Comentaba Rocío Carrasco en su documental sobre Amador que «por desgracia es familia mía» y que iba a demandarle. Amador ya ha respondido.

Comentaba Rocío Carrasco en su documental sobre Amador que «por desgracia es familia mía» y que iba a demandarle. Amador ya ha respondido. Muy en su estilo y en la puerta de su casa en Chipiona, Mohedano habló claro, como siempre, y comentó lo expuesto por su sobrina.

Aclaraba que «yo nunca me he enterado de nada de malos tratos como está diciendo mi sobrina (…) Ni yo ni mi hermana Gloria ni el entorno más cercano, porque si llego a saber eso, reacciono de otra forma, me cojo, me voy a buscarla y me la traigo».

«Os prometo que no sabíamos nada» añade no sin subrayar que se había quedado «muerto y helado» al escuchar el relato de Rocío. Al saber que iba a recibir alguna que otra demanda de Carrasco, indicaba que «yo no tengo ningún miedo a las demandas de mi sobrina. Si la pone, que la ponga».

«Hace nueve años que ella no nos habla ¿A qué viene la excusa de decir eso? No se puede aguantar. Nadie queríamos a Antonio David, nadie queríamos a Fidel, nadie de la familia». De este último añadía que no quería verlo «ni en pintura».

Así las cosas, todo parece indicar que la guerra está servida. Seguro que Amador tiene las pruebas suficientes para rebatir cualquier demanda. No dudamos de que Rocío también enga sus razones. Habrá que esperar a que la justicia se pronuncie y le de la razón a una de las partes implicadas. Mientras tanto, ya veremos qué sucede. Esperamos tu opinión al respecto.

