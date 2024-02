Amador Mohedano opina sobre el caso de Antonio Tejado

Amador Mohedano ha apostado por opinar sobre su exyerno Antonio Tejado y todo lo que le está sucediendo.

Declaraba el chipionero que «yo te voy a decir una cosa. Este final, la verdad es que no. No me lo esperaba en este final, pero… (resopla). Siempre se le aconsejaba muy bien para que siguiera el camino recto». También añadía su propia versión de los hechos en la que reconocía que todo esto es consecuencia de la mala vida de Tejado.

«Lo que ha pasado es fruto de un tiempo que lleva con malas compañías. Digo yo, digo yo… porque no se nada de Antonio desde hace mucho tiempo. Es un personaje que además tiene mucha labia. Él no es ningún tonto. Lo que pasa es que tiene unos prontos y unas cosas de prontos que no, que no… Que te quedas muy señalado» sentenciaba.

Tejado dijo en 2019 que «Mi vida cae cuando la relación con Chayo se rompe. Me la cargué yo al 90% porque era muy joven, un niñato. No le di buena vida y le fui infiel unas cuantas veces. Fui un imbécil, un idiota». Luego comenzó la batalla legal por la custodia del hijo que tienen en común. Posteriormente, Tejado se vio en su salsa participando casi a diario en Sálvame y todo se salió de madre.

Varias parejas después, Tejado se ve en la cárcel y todo parece confirmar que será por un largo tiempo. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto.

