Amador Mohedano reacciona a la contundencia de Rosa Benito

Como un jarro de agua fría, pero con aparente naturalidad. Así es como ha recibido Amador Mohedano la respuesta de Rosa Benito a su propuesta encubierta de reconciliación. El hermano de Rocío Jurado se había mostrado días atrás muy nostálgico del tiempo que pasó junto a la que fue su mujer y se descolgó con unas sorprendentes declaraciones en las que aseguraba que seguía “enamorado hasta las trancas” de ella. Pero Rosa no ha caído ni mucho rendida a él, más bien todo lo contrario.

La colaboradora de ‘Ya es Mediodía: Fresh’ se sacudió el arrebato de cariño repentino del padre de sus cuatro hijos como un gato cresta arriba, defendiéndose, pero atacando. Él quiere recuperar el amor de su exesposa tras ocho años separados, pero ella no está dispuesta y reconoció estar “harta” de este juego. Rosa le ha pedido que la deje “en paz de una vez” y ha afirmado categóricamente que “nunca volveré con Amador”. ¿Cómo se lo ha tomado él?

El mismo programa en el que trabaja su exmujer se ha puesto en contacto con el exmánager de Rocío Jurado para trasladarle la negativa de Rosa Benito, algo que él veía que podía pasar. Amador Mohedano lo acepta con resignación: “Yo estoy bien, ya me lo esperaba de todas formas y ya está”. Sobre el motivo por el que había vuelto a ser bloqueado en WhatsApp, apunta a que “Porque soy un poco pesado y ya está, no hay nada más”. Sin embargo, sigue insistiendo en que “siempre hay cariño”.

Rosa Benito estallaba en el plató del magacín de Telecinco este pasado lunes al escuchar cómo Amador decía que “si pudiera abrazar a mi mujer sería el Rey de España”, entre otras cosas. No quiere ni oír hablar de una segunda oportunidad con él: “No quiero volver al pasado para nada. He llorado mucho, creo que más que él, porque he visto situaciones donde he sufrido mucho. He tenido que crecer en todos los aspectos de la vida y hoy soy una mujer fuerte y luchadora”.

El intento de acercamiento del hermano de ‘la más grande’ le molestó sobremanera: «No estoy enamorada de ti. Quiero que dejes de hablar de mí. Puedes ir a televisión, hacer los reportajes que quieras, pero deja de hablar de mí. Déjame en paz». Unas horas más tarde hizo lo propio en su cuenta de Instagram, adjuntando una portada de ‘Diez Minutos’ en la que se recogían unas declaraciones de Amador Mohedano afirmando que no tendría una aventura con ella porque su mujer era Jacqueline: «Me parece vergonzoso lo de este señor, ¿ahora me echa de menos???jajajaja… ya no se acuerda de esto y tantas otras burradas que ha hecho. ¡Qué poca vergüenza tiene! Soy una mujer autosuficiente y no necesito a un hombre a mi lado para nada. ¡La vida me ha hecho muy fuerte!!! a palos…Pero FUERTE!!!”, escribió.

Parece claro que Rosa Benito ha dado portazo definitivo a una posible reconciliación y que en sus planes no se encuentra su ex.