Amador Mohedano revela unas palabras de María Teresa Campos sobre Fidel Albiac en plena lucha contra las Campos

La guerra entre Rocío Carrasco y todos los miembros de su familia no deja de crecer. Cuando las aguas se habían calmado un poco, Rocío Flores decidió entrar en ‘Supervivientes 2020’ y fue ahí donde se pudieron ver las tremendas ganas que tenía de reconciliarse con su madre. Ahora, ha sido Amador Mohedano el que ha querido hablar sobre la situación y aclarar algunos puntos que no quedaban claros.

El hermano de Rocío Jurado acudió a ‘Sábado Deluxe’ y habló del tema de la herencia y de cómo era el comportamiento de Rocío Carrasco y Fidel Albiac con los hijos de la primera. Sin embargo, fue el hecho de hablar sobre la familia Campos lo que hizo que las distintas mujeres que forman parte de la misma hablaran en su programa, ‘Viva la vida’. Carmen Borrego fue la que dijo que Amador Mohedano había intentado que colara a Rosa Benito en ‘Día a día’ sin importarle si echaban a Rocío Carrasco del mismo.

Amador entrando por teléfono en ‘Sálvame’ | Foto: telecinco.es

Además, siguen con su enorme amistad con Rocío Carrasco por bandera, cosa que no termina de entender Amador Mohedano, ya que asegura que apenas saben nada de la familia. Pues bien, el hermano de Rocío Jurado entró por teléfono en ‘Sálvame’ de nuevo y contó un episodio que vivió con María Teresa Campos en ‘Qué tiempo tan feliz’: «Fui encantado, porque siempre he respetado mucho a María Teresa Campos. En un corte de publicidad le pregunté por el programa que presentaba con Rocío Carrasco en Andalucía, que lo quitaron pronto, y me dijo ‘calla Amador, que menuda me he librado, las ganas que tenía yo de irme de allí porque el trato que me dieron fue horrible. Y la prepotencia de Fidel conmigo y esas formas de despotismo de hablarme y decirme, me he librado de una buena, así que encantada’. Eso fue todo».

Nuevo mensaje para Rocío Carrasco

Amador Mohedano ha dejado a todos los allí presentes bastante sorprendidos y ha continuado diciendo: «Qué saben ellas. Yo estaba más tiempo en casa con Rocío que incluso en la oficina. Nunca las he visto a ninguna ni tomando un café, que sí, que fue a la boda, que en una entrevista se ven y demás, pero qué saben y ¿Alejandra? Si es muy joven. Carmen Borrego no recuerdo si he hablado alguna vez en la vida por teléfono».

Amador Mohedano en el 10 aniversario de la muerte de Rocío Jurado

Además, Amador Mohedano ha asegurado que si a su sobrina le pasara algo, ahí estaría toda la familia: «Aquí cada cual tiene su arma en su armario pero al que le corre la sangre es a mí. Y dios no quiera que mi sobrina tuviera un problema de salud, pero que si alguna vez lo tuviese su familia de verdad iba a estar ahí«. Finalmente, concluía diciendo: «Vuelvo a dar el mensaje: Rocío llama a tus hijos de una vez, habla con ellos, queda con ellos donde quieras, habla con esa chiquilla que tiene el corazón roto y con ese niño que no se merece nada de lo que está pasando. No me da miedo que mi sobrina me pueda demandar».