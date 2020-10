Amador Mohedano VS Carmen Borrego: ¿bandera blanca?

Si la noche del sábado fue la de María Teresa Campos, la tarde del domingo fue para Carmen Borrego que protagonizó su propio duelo de titanes con Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado visitaba ‘Viva la vida’ para aclarar los frentes que aún tiene abiertos, y donde las Campos tienen una parte importante. No ha sido un cara a cara al uso. Carmen Borrego comenzaba el programa analizando la entrevista de su madre, aunque en el arranque Amador ya dio unas pinceladas sobre lo que iba a ser su intervención. «No me parece bien como está actuando mi sobrina y espero que haya un acercamiento entre ella y sus hijos, porque les hace falta a los tres y a toda la familia». Empezaba fuerte quien fuera manager de la artista de Chipiona, que no quiso pasar de puntillas sobre la intervención de la Campos en ‘Sábado Deluxe’: «Me faltó mucho, María Teresa calentó la silla y no dijo gran cosa». Pero lejos de provocar una dura reacción de Carmen Borrego, su actitud fue más bien conciliadora.

El encuentro entre Amador y Carmen no ha resultado ser un cara a cara al uso, a pesar de ser uno de los ‘enfrentamientos’ más esperados de la semana. La hermana de Terelu llegaba a plató con una clara intención: «Vengo tranquila y contenta, y espero irme igual». Dicho y hecho. La colaboradora escuchaba las declaraciones del invitado, que desde el principio quiso dejar claro que él siempre dice la verdad, para acto seguido explicar que, aunque está molesto con Rocío Carrasco de quien sigue esperando una reacción hacia la familia, le duele escuchar las críticas hacia ella en televisión.

«Nunca he discutido con mi sobrina, pero me hizo mucho daño porque me traicionó: lo hizo con el museo, en el especial de Fin de Año de mi hermana y me dejó la finca sin agua porque vendió el pozo que la regaba y no nos lo dijo ni a mí ni a mi hermana Gloria», ha explicado a Emma García. Y, a diferencia de declaraciones anteriores, en esta ocasión ha exculpado a Fidel Albiac de ser el culpable de todo. Eso sí, no ha dudado en ningún momento en admitir que no ve feliz a su sobrina, no sin antes quejarse sobre la actitud que mantiene con sus dos hijos, que siguen esperando una reacción con su madre, con quien desean tener un acercamiento.

«Me duele cuando habla de María Teresa como si fuera su madre»

Son varias las quejas que tiene Amador de su sobrina, y una de ellas tiene que ver con la relación que mantiene con las Campos. «Me toca el corazoncito cuando habla de María Teresa como si fuera su segunda madre, ¿y no le dice: ‘habla con tus hijos que ya está bien’?. Podría decir que su segunda madre es su tía Gloria, que la ha criado, pero hace ocho años que no hablan». Carmen Borrego tomaba buena nota de todo lo que decía Amador para después poner las cartas sobre la mesa.

La hija de María Teresa Campos y Amador comenzaban su particular vis a vis aclarando la información que dio Carmen sobre una supuesta llamada de teléfono del manager de la Jurado cuando era directora en ‘Día a día’. En ella Mohedano le sugería contratar a su mujer, Rosa Benito, y dejar fuera a su sobrina, que en aquel momento tenía una divertida sección con María Teresa. Las diferencias entre ellos han sido insalvables, pero Carmen ha terminado abogando por la paz, pidiendo disculpas: «No debería haberlo contado, pero no miento».

En ese momento Emma García ha dado paso a publicidad, y a su regreso la presentadora ha destacado que «algo ha pasado entre ellos», pero ni uno ni otro han explicado lo ocurrido. «Me ha dicho una cosa que me ha gustado», ha admitido Amador, mientras Carmen le pedía que no lo contara. A pesar de la buena sintonía entre ellos, Borrego le ha echado en cara su actitud con Rocío Carrasco: «Si yo quiero que a alguien de mi familia hubiera seguido intentando retomar el contacto hasta la muerte. Siempre se pueden acercar posturas y la familia tiene que estar por encima del trabajo».

Niega un acercamiento entre sus sobrinas

Esta semana la periodista Marisa Martín Blázquez informaba sobre un posible acercamiento entre Rocío Carrasco y su hermana Gloria Camila Ortega. Una posibilidad que el propio Amador ha admitido estar deseando, pero que, según la hija de Ortega Cano, no ha tenido lugar confirmando que las hermanas llevan ocho años sin hablarse. «Gloria me ha dicho que Marisa tiene que demostrar esa información porque en caso contrario, tendrá que demandarla». Una afirmación que Carmen ha cuestionado: «Me habría gustado escuchar a Gloria Camila decir que no es verdad, pero que ojalá ocurriese». «Si fuera verdad, sería una felicidad», ha apostillado Amador Mohedano.