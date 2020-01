Amaia, Antonio Banderas, Ana Mena, Rayden… así serán las actuaciones musicales de los Premios Goya 2020

La cuenta atrás ya ha comenzado. El próximo sábado 25 de enero de 2020 la Academia Española de Cine celebrará la 34 edición de los Premios Goya, que este año se trasladan hasta el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Lo que si repiten son los conductores, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, quienes en la pasada gala de 2019 se ganaron la simpatía de los allí presentes y de gran parte de la audiencia que la vio a través de Televisión Española.

Esta edición de 2020 tendrá una clara protagonista: Pepa Flores, más conocida como Marisol, quien recibirá el Goya de Honor de este año. Y a pesar de las ganas y las especulaciones al respecto, la propia actriz y cantante no protagonizará -como si ocurre otros años- ni una rueda de prensa ni aparecerá en la gala para recoger el galardón, siendo así fiel a su silencio mediático desde hace ya varios años. «Está agradecida y se lo ha tomado muy bien. Que vaya o no vaya, eso son otras cosas, pero por supuesto que estará agradecida porque es un honor que le den un premio», decía su hermana Vicky Flores en ‘El Madroño’ de Telemadrid cuando se conoció la noticia: «Lo va a recibir quien sea, ella no. No va a ir a por él, eso te lo aseguro«.

Amaia homenajeará a Marisol

Quien se sabe ahora que ejercerá el papel protagonista en este homenaje a Marisol -y quien seguramente recoja el premio- será su hija, Celia Flores, algo que anunció la propia organización del evento a través de Buenafuente y Silvia Abril en la rueda de presa de los premios que tuvo lugar este mismo lunes 20 de enero. Junto a este nombre también se desveló quién más será la encargada de rendir, junto a su hija, homenaje a Pepa Flores a través de la música: Amaia. La que fue ganadora e ‘OT 2017’ repite por segundo año consecutivo como actuación musical de la gala pero esta vez para tener el privilegio de interpretar canciones de una de sus ídolas, Marisol.

De hecho la pamplonica ya interpretó cuando todavía estaba en el talent show de Televisión Española una de sus canciones, ‘Me conformo‘, durante la gala 8. Junto a ella, otros grandes nombres también pasarán por el escenario. Entre ellos Antonio Banderas que con su musical ‘A Chorus Line‘ -motivo por el cual el actor ha vuelto a vivir a su tierra natal-; el británico Jamie Cullum, que también actuó la pasada gala de 2019; y Ana Mena y Rayden, quien se encargarán del número de apertura de la gala junto a los presentadores.

Y más allá de los minutos musicales, el próximo sábado 25 se va a llenar de cine, mucho cine. Antes del gran día varias son las que parten ya como favoritas tanto para el jurado como para la propia audiencia que así lo ha abalado en las salas de cine. ‘Mientras dure de la guerra‘ de Alejandro Amenábar es la que cuenta con más nominaciones, un total de 17; seguido de 16 por ‘Dolor y gloria‘ de Pedro Almodóvar; y con 15 por ‘La trinchera infinita‘ de Aitor Arregui, Jon Garaño y Jose Mari Joenaga.