Amancia Hortera, una nueva firma que lo va a petar

Ya lo decía la vecina rubia en su ya clásico hastag #amanciocentrate. Pues bien, no es que don Amancio Ortega haya vuelto a hacer las delicias de las zara adictas, que también, es que le ha salido una nueva competidora que responde al nombre de Amancia Hortera. La imagen de la firma nació hace un año en el metro de Madrid entre las líneas de Nuevos Ministerios y Callao, como explica a Look su creadora. Una joven de la localidad murciana de Cieza que reside en la capital, donde lucía sus propios diseños inspirados en sus gustos: la literatura, la corrección de textos, gente de la cultura que le fascina, «y cosas que me molestan, como las cartas de Hacienda».

La diseñadora lleva el sentido del humor a la máxima expresión, con slogans divertidos e irreverentes que plasma en camisetas y otros complementos como libretas, tote bags y tazas. Sus primeras creaciones no salían de su vestidor, pero un día un amigo la propuso el reto que lo cambiaba todo: «Si me haces una, te la compro». Y de esta manera empezó a hacer realidad este proyecto que tiene miras de ampliarse, «cuando tenga más pulmón financiero», a sudaderas y calcetines. Incluso a una línea de ropa infantil, «pero como todo lo que hago pasa primero por un deseo o una necesidad personal, de momento es una idea en el aire porque no tengo hijos», explica.

Amancia Hortera lo va a petar con estos diseños en los que está garantizada una perfecta ortografía. Como la RAE manda. Para los activistas y máximos defensores del buen escribir, «La revolución será ortotipográfica o no será». Logo que se puede encontrar en camisetas -desde la talla S hasta la XXL-, libretas, tazas y tote bags, las prendas y complementos que trabaja, cuyos precios van de los 5,95€ a los 19,99€, y que son de producción limitada y de fabricación española.

«Viajen y lean», toda una proposición cultural que plasma la diseñadora a todo color en los tote bags ideales para una jornada de shopping ‘around the world’, para visitar las mejores librerías de tu ciudad o para cualquier mami cool que se precie que tenga que llevar meriendas, juguetes y el kit de supervivencia antiCOVID para grandes y pequeños.

Y por supuesto la moda siempre está presente en Amancia Hortera. Blanco y negro son los dos colores en los que estampar cualquiera de las frases creadas por María. Dos básicos que combinan con todo, por lo que vestir cualquiera de sus camisetas es un acierto combinándolo con las tendencias del momento. Y estás de suerte, los jeans admiten cualquiera de sus formas -baggy, mom, acampanados y rotos- y junto con una blazer, el toque definitivo lo pondrás con el calzado que escojas.

Pero Amancia Hortera además ha pensado en la situación actual donde el teletrabajo ha llegado para quedarse. Qué mejor que tomar un café o hidratarse a lo largo de la mañana con infusiones en sus tazas. Y por qué no, incluso puedes personalizar tu escritorio decorando tu amancia hortera con flores y plantas. Es cuestión de echarle imaginación. Hace un año de su creación y el perfil de Instagram de la marca va aumentando en número de seguidores con cada publicación.