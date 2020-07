Amor Romeira, sobre las «fiestas de futbolistas con servicios de chicas»: «Me han propuesto ciertas cosas»

Se ha abierto un nuevo y polémico tema en los platós de Telecinco: las fiestas clandestinas de deportistas de élite que solicitan servicio de chicas famosas como imagen de los eventos y para algún que otro tema más íntimo. Todo comenzó por el supuesto trabajo de Fani Carbajo como chica de compañía, un hecho que todavía no se ha confirmado pero que ha sacado a la luz un segundo supuesto trabajo de otras mujeres conocidas de Mediaset.

Amor Romeira asegura haber sido amante de varios futbolitas | Foto: Telecinco.es

La primera en reconocerlo públicamente fue Samira, que se sentó en el plató de ‘Sálvame’ para contar de primera mano todo lo que sabía de esto. Pero parece que sus palabras no fueron de todo convincentes, al menos para Amor Romeira, quien también acudió al programa para ser todavía más concisa: «Ayer Samira no fue sincera, dudaba en cosas», reconocía. Según explicó a los colaboradores, ella también ha recibido propuestas de futbolistas a raíz de salir en la televisión, algo que también le pasa a su compañera: «Saliendo en los medios como estoy ahora por este tema, me han escrito«, aunque no sabría decir un número aproximado de todos los que lo hicieron a lo largo de los años.

«Yo he sido más amante»

La que fue concursante de ‘Gran Hermano’ asegura que ella nunca ha ejercido como tal en este tipo de eventos, pero en cambio si ha tenido affaires con futbolistas muy conocidos. «Más que ese tipo de chicas imagen, yo he sido más amante«, y no han sido ni uno ni dos: «Son bastantes y quien me conoce sabe que es verdad«. Pero más allá de cifras exactas, la joven asegura que todo lo que ha hecho ha sido por voluntad propia y sin intereses económicos: «Yo he estado con futbolistas porque a mí me ha apetecido estar con ellos«.

Amor Romeira asegura que una periodista de Mediaset se dedica a ser imagen de estas fiestas | Foto: Telecinco.es

A pesar de ello, Amor Romeira si reconoce que conocidas suyas y compañera de trabajo le han propuesto alguna vez que otra formar parte de este tipo de eventos: «Me han propuesto ciertas cosas otras chicas que son conocidas y han trabajado conmigo«, reconoce: «Me han propuesto ir a cierta fiesta, a cierto lugar, a cierto barco…«. Según explica la entrevistada, el dinero es lo primero que se trata en este tipo de eventos: «Me dicen el presupuesto que hay para la fiesta y si me apetece ir«.

Pero Amor Romeira prometió ser totalmente sincera en su visita a ‘Sálvame’ y así fue. La que ex Gran Hermana ha reconocido las palabras de Samira y ha confesado también que compañeras de Mediaset se han dedicado y se dedican a este tipo de servicios. Y pese a que podría enumerar una lista de nombre, asegura que hay uno en concreto que les dejaría con la boca abierta: «Hay una chica de ‘MyHyV’ que si os enterarais fliparíais y la habéis entrevistado«.

Más perfiles se suman a la lista de ‘chicas imagen’ de estos eventos

Pero los bombazos de la canaria no se quedaron aquí y añadió un nuevo perfil a la lista: una periodista de la cadena. Este es un rumor que lleva días circulando y por fin Amor Romeira le ha puesto nombre y apellidos. Eso sí, con los micrófonos apagados y sin mostrarlo a cámara. Y según la reacción de Kiko Hernández y María Patiño, al parece lo que han leído en l móvil de la invitada es realmente fuerte.

María Patiño se lleva las manos a la cabeza la conocer el nombre de la supuesta chica imagen de Mediaset | Foto: Telecinco.es

Y cuando la cosa parecía que no se podía complicar más, una información que ha recibido la propia Amor Romeira en su teléfono ha hecho que ella misma se descomponga. «He recibido información que me ha dejado un poco cabreada», reconocía a los compañeros de ‘Sálvame’: «La persona con la que yo tuve una relación ha pagado y yo me he quedado muerta«, asegura respecto a uno de esos futbolistas de los que la canaria ha sido «amante». «Tengo un pantallazo de un extracto bancario de cuánto le ingresaron a la chica: 2.073 euros«, asegura.