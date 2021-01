Ana Duato aterrada y desconsolada por su ingreso en prisión

Ana Duato se enfrenta a una sentencia muy dura

> Ana Duato ha empezado el año con mucho miedo de lo que pueda venir. Tras ser acusada por siete presuntos delitos contra Hacienda era de esperar que la sentencia a la que se enfrentaría no iba a ser poca. Y es que el fiscal ha solicitado un total de 31 años de prisión y una multa de trece millones de euros que Ana tendrá que pagar si no consigue arreglar sus presuntos fraudes fiscales.

Aunque la actriz se refugia en su familia para intentar evadirse un poco de todo lo que está por llegar, es lógico pensar que está pasando por una de las peores épocas de su vida. Es una mujer muy discreta y hasta el momento no ha querido hacer ninguna declaración sobre el tema. Pero muy a su pesar, alguien muy cercano a la familia Duato si ha hablado y desvelado públicamente cómo se encuentra la actriz en estos momentos.

A veces uno no se puede ni fiar de su propia sangre. En este caso, no es la primera vez que Duato ha dicho que no quiere que esta persona hable de ella para los medios, pero no sabemos cuántas veces son suficientes para que deje de hacerlo. Si quieres saber quién ha traicionado a Ana, ¡sigue leyendo!

