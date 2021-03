Ana Fernández revela la promesa que le hizo a Santi Trancho | Instagram

Se han cumplido seis años desde la trágica muerte de Santi Trancho, cámara que trabajó codo con codo junto a Frank Cuesta. Con motivo de esta fecha tan delicada, Ana Fernández, que fue su pareja, ha querido homenajear al joven a través de las redes sociales. Lo ha hecho compartiendo una fotografía de él de cuándo estaba grabando uno de sus trabajos. Además, la intérprete de ‘Las chicas del cable’ ha confesado qué promesa le hizo tras perder la vida en la carretera en aquel fatídico accidente de motocicleta que tuvo lugar en la carretera M-505, en el término municipal de Galapagar, Madrid. “Seguimos cumpliendo la promesa de seguir respirando y encontrando en el camino un aprendizaje a todo. Continuaremos exprimiendo cada día, como tú nos enseñaste”, ha sido el especial mensaje que la actriz ha dado a conocer. Gesto que acostumbra a hacer cada vez que se acerca el 7 de marzo.

Al día siguiente de ocurrir la tragedia, Ana Fernández y los allegados de Santi Trancho, acudieron al tanatorio de Villalba para darle el último adiós antes de ser incinerado. La actriz, que salía con él desde abril de 2012, contó con el consuelo y apoyo de su madre, Rosa María García, y su hermana María, quienes no se separaron de ella en esos duros momentos. Además, la intérprete también recibió el cariño y apoyo de sus amigos de profesión. Sus compañeros en la serie de ‘Los protegidos’ -serie que le dio la fama-, Luis Fernández Perla -con quien tuvo un romance entre 2010 y 2011-, y Esmeralda Moya, también se acercaron al velatorio para consolarla tras perder al que fuera el amor de su vida.

Quien también ha compartido un recuerdo con el cámara ha sido Frank Cuesta. El herpetólogo ha publicado una fotografía junto al joven y ha añadido la siguiente frase: “Ayer, hoy y siempre”. De esta manera, el extenista ha confirmado una vez más la estrecha relación que mantenía con Santi. Sin ir más lejos, días después del accidente publicó una carta de lo más emotiva para expresar su dolor. “Han pasado 3 días desde la trágica noticia del fallecimiento de Santi. He llorado lo que el cuerpo me ha hecho llorar y no pienso derramar una lagrima más porque sé que él me diría: «¡Franelas, ya!». Santi era mi «único» amigo en este mundo y él lo sabía, y por eso no dejaba de arroparme con el tema de Yuyee. Juntos creamos ‪#‎FREEYUYEE. Santi no era un cámara para mí, era mi amigo, y se lleva dentro muchos secretos que jamás le pude contar a otra persona. Me deja su voz, su imagen y su cariño, que estarán presentes hasta el día que me encuentre con él de nuevo”, empezó diciendo.

“La razón de no haber pillado el primer avión y asistir al funeral es muy simple: era un momento familiar y un momento muy duro. El que yo hubiese aparecido, hubiese creado un circo y hay veces en la vida que hay que saber dónde debes de estar y dónde no. Santi tenía junto a él la gente que más quería y eso era lo importante. Su prima Laura le dio un mensaje mío y eso fue suficiente…”, expresó muy sincero Cuesta. Además, en dicho escrito prometió que mientras él esté presente en los medios, el recuerdo de Santi Trancho no caerá en el olvido, porque él ha sido a la única persona que ha podido llamar amigo de verdad.