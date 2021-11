Ana Guerra, resplandeciente en Tenerife tras la polémica con su vecino

Ana Guerra vuelve radiante a la alfombra roja de los Premios Dial. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife ha acogido una nueva edición de estos galardones de la industria musical, en los que la cantante canaria se ha convertido en una de las grandes protagonistas. La artista no solo recibe uno de los premios, sino que además actúa y copresenta la gala e incluso ha participado en parte de la organización.

Vestida con un impresionante conjunto en color rojo, falda larga de vuelo y top palabra de honor, con parte de la zona del abdomen al aire, Ana Guerra ha sido una de las primeras en pasar por la alfombra roja. Unos premios que, este año recuperan cierta normalidad y que celebran su veinticinco aniversario. Motivo más que suficiente para que por la alfombra verde de los galardones hayan desfilado numerosas estrellas como Raphael o Sergio Dalma.

Este año, los Premios Dial han reconocido el trabajo de artistas como Rozalén, Cepeda, Ana Guerra, Pablo Alborán, David Bisbal, Melendi, Camilo, Raphael y Rosario -estos dos últimos, premios a la trayectoria-. Además, en esta ocasión se ha querido destacar el papel de las mujeres científicas y parte de la recaudación de la venta de entradas irá destinada a proyectos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife. De la misma manera, durante la gala se ha entregado un premio a una científica en representación de todo el colectivo.

Su última polémica

Esta ha sido la primera aparición pública de la canaria después de la reciente polémica de la que ha sido protagonista. Y es que uno de sus vecinos se ha quejado en las redes sociales de la artista mientras ensaya. En un vídeo publicado por el vecino en cuestión, se escucha de fondo a Guerra mientras ensaya desde su casa: «¿Cómo voy a trabajar ahora?, no quiero escuchar a Ana Guerra todo el día», dice el vecino de la cantante. Un vídeo que, en cierta manera, está cargado de humor y que ha generado numerosas reacciones en las redes. De hecho, el hombre fue entrevistado por el programa Zapeando y pidió por favor a la audiencia que comprase el disco de la cantante “porque quiere que gane mucho dinero y se marche a un chalet”.

Por su parte, Ana Guerra no ha dudado en ofrecer su versión. La exconcursante de Operación Triunfo se pronunció ante las cámaras de Sálvame y reconoció que trabaja muchas horas en casa y que a veces puede pasarse con el volumen: «yo cumplo mis decibelios, mis horarios y tengo que trabajar porque quiero ser muy buen músico», aseguró. «Los problemas de mi vida privada los soluciono en privado», recalcó haciendo referencia a las palabras de su vecino, a quien mantiene que le pidió perdón con una nota: «Hubo un día que me pasé y le pedí perdón con una nota que además hice pública. Se ha venido como muy arriba todo. La tele es muy jugosa», dijo la artista, molesta con la situación que se ha generado en torno a este ‘incidente’. «Cuando ya se pasan estos límites y se acude a la televisión… yo he actuado como tuve que actuar, sobrepasa algo en lo que ya no tengo que entrar», sentenció.