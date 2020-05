Ana Mariá Aldón, a punto de abandonar ‘Supervivientes 2020’ tras recibir información de su hija Gema

La llegada a España de los todavía concursantes de ‘Supervivientes 2020’ fue más mediática si cabe que otros años. Ana María Aldón, Rocío Flores, Albert Barranco, Jorge Pérez, Hugo Sierra y Elena llegaban a España después de 14 semanas y se encontraban un país muy diferente a cuando se fueron: todo el mundo usaba mascarilla en el aeropuerto y estaba obligado a mantener la distancia de seguridad. Incluso los paparazzis y reporteros que se encontraba allí para intentar hablar con ellos.

Como siempre, para evitar que los concursantes pudiesen recibir información de fuera del concurso, salieron del aeropuerto con auriculares y música que les aislase del ruido del exterior. Pero esto no fue suficiente para que Ana María Aldón no escuchase como un de los reporteros allí presentes le preguntase acerca de la entrevista que había concedido su hija Gema en ‘Sábado Deluxe’.

La hija de Ana MAría Aldón acudió como invitada a ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Desconocedora de este dato, la supervivientes empezó a llorar y sufrió un pequeño ataque de ansiedad antes de abandonar el aeropuerto. Este hecho siguió en la cabeza de la diseñadora una vez ya en España e incluso llegó a confesar a Rocío Flores que quería abandonar el programa por las dudas que este hecho le estaban generando: «Quería volverme para atrás, no quería seguir adelante. Es lo que menos me esperaba y no sabía qué había pasado«, confesaba.

«Tus palabras me dan una tranquilidad…»

Ante la preocupación de la concursante, el propio Jorge Javier Vázquez quiso tranquilizarla durante la gala del pasado jueves 28 de mayo para que la superviviente pudiese continuar la última semana de reality como el resto de sus compañeros: «Gema se sentó en el ‘Deluxe’ que yo presenté. Se le llamó porque has llegado a la final de ‘Supervivientes’. Fue una entrevista muy normal y ella estuvo muy tranquilo«, le transmitía el presentador.

Tras escuchar estas palabras, Ana María Aldón cambió el rostro de preocupación por una sonrisa y no dudó en agradecerle a Jorge Javier sus palabras: «Tus palabras me dan una tranquilidad… Muchísimas gracias, te estoy muy agradecida«. También Rocío Flores quiso hacerle ver que al final no era algo tan grave como ella había estando pensando y que su preocupación no tenía ninguna lógica.