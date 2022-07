Ana María Aldón aclara el estado de su relación con Ortega Cano

Ana María Aldón aclaraba en el programa de Toñi Moreno cómo es su relación con Ortega Cano.

Indicaba que «No he pensado en separarme. He pensado en recuperarme. Luego que tenga que venir o no. Estoy en ese momento en el que tengo que decidir, no qué hago con mi matrimonio, sino qué hago con mi vida. Dentro de mi vida está mi matrimonio, mi familia… Cuando te planteas qué haces con tu vida.. ¿Qué hay más importante que tu propia vida? Yo no he sido lo más importante porque sino no estaría en la situación que me encuentro. Esa es la realidad».

Añadía que «Yo he aguantado mucho. Ha llegado un momento en el que no puedo más. Los límites los tiene que poner él. Para mí una cosa importante hubiese sido que él hubiese dicho esta es mi mujer y la respetáis. Os guste menos o más. Es lo mismo que yo pido a mi familia sobre él. Él tenía que haberlo hecho. Al fin y al cabo el matrimonio somos dos personas».

De la llamada de Ortega a un programa reconocía que «No tenía que llamar a una televisión para decírmelo. A mí me tiene delante. A él no le gusta el enfrentamiento. Voy a llamar la atención a una y quizás a la otra. Él está cansado de todo y yo también estoy cansada».

«Yo no me enfado. Estoy triste por una acumulación de cosas que pasan. Hay situaciones que se podían evitar, pero no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse. Eso es lo que he hecho yo. También reflexionar. He reflexionado poco porque la tristeza me bloquea» subrayaba.

Terminaba con un «Mi marido ha consentido muchas cosas del ámbito familiar. No me parecen normal». Pues el tiempo dirá qué sucede con esta pareja. Esperamos tu opinión al respecto.

