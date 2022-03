Ana María Aldón desvela la condición que ha puesto a Ortega Cano

No es un secreto que el tema por excelencia de semana ha girado en torno a Ana María Aldón y su matrimonio con Ortega Cano. Han sido muchas las personas que se han pronunciado al respecto, creando rumores sobre una crisis de pareja y un posible divorcio. Sin embargo, la diseñadora se ha sentado en Viva la vida para desmentirlo. Aunque Ortega Cano confesaba hace unos días a las cámaras que estaba “enamorado hasta las trancas”, Ana ha decidido no dar declaraciones hasta hoy. Y, sorprendentemente, ha puesto una condición a su marido para que su matrimonio salga hacia adelante.

Ana María le daba hace unas semanas un toque de atención a su marido, pidiéndole que reaccionase, que salieran por ahí y disfrutaran de esta etapa juntos. Y ahora, parece que la pareja, por fin, se ha sentado a hablar y han conseguido arreglar las cosas. “Ha hecho lo que tenía que hacer y ha dicho lo que tenía que decir. No habíamos hablado, pero ya sí”, ha explicado la diseñadora sonriente. En cuanto a las informaciones que aseguran que la ella no permite a su marido hablar o ver según a qué personas, Ana lo ha negado rotundamente, apostillando que es alguien muy cercano a Ortega quien está transmitiendo esa información. Ha sido en este momento cuando Ana María le ha hecho una nueva petición a Ortega Cano. “Yo espero la defensa de mi marido y la necesito”, ha rogando sin cortarse un pelo. Así, la diseñadora ha pedido a Ortega Cano que se pronuncie al respecto y desmienta esta cuestión. Una nueva tarea que se suma a la de disfrutar junto a su mujer, una petición que la protagonista le rogaba la semana pasada.

Parece que la relación está superando con éxito este pequeño bache, pues la diseñadora ha asegurado que la cosa ha mejorado con creces: “Todo va en orden y muy bien”. Siguiendo el hilo de la conversación, Ana María ha expresado que no le hace falta que se siente y le diga cosas bonitas, sino que día a día se lo demuestre, que le haga sentir “imprescindible en su vida”. Además, Emma ha desvelado una bonita confesión que la protagonista del plató le ha dicho durante la publicidad: “Cuando empiezas una conversación y uno tiene la comprensión del otro y es mutuo surge un abrazo, unas emociones, y no hace falta 10 min de conversación ni una discusión”.

La diseñadora se ha mostrado mucho más feliz y contenta que la semana pasada, donde aseguraba no estar pasándolo bien. Aún con miedo en volver a recaer en la depresión, Ana María está sacando fuerzas de flaqueza y su marido está a su lado para apoyarla. “Yo soy una persona valiente. Ojo conmigo, que a mí no me para nadie. Lo que temo es hacer daño”, se ha sincerado frente a la presentadora del programa. Sea como fuere, parece que la relación está remontando. Una buena noticia en este día tan especial, pues, seguramente, la familia ha disfrutado de un precioso Día del Padre.