Ana María Aldón habla sobre su polémico titular sobre Rocío Carrasco

Después de la tormenta llega la calma. Ana María Aldón se ha convertido en uno de los personajes más aclamados de la crónica social de nuestro país desde que comenzó una relación sentimental con José Ortega Cano. Más tarde se daba a conocer más a fondo en ‘Supervivientes’ donde participó junto a Rocío Flores y donde consiguió también un aluvión de críticas por la actitud que tuvo con la nieta de ‘la más grande’ durante el reality. Cuatro meses después de poner fin a la aventura en Honduras, la mujer del torero vuelve a estar en el punto de mira debido a unas declaraciones que dio a la revista ‘Semana’ sobre la relación que tiene Rocío Carrasco con su hija Rocío Flores.

La diseñadora se sinceró y dejó claro que no se posiciona de ninguna parte y no dudo en dar su punto de vista sobre el distanciamiento entre la hija de Antonio David Flores y la mujer de Fidel Albiac. «Si Rocío Carrasco quiere vivir de una determinada manera hay que respetarla. Ella es dueña de su vida. Yo no la conozco de nada, ¿Quién soy yo para juzgar qué?», explicó haciendo gala de su sinceridad.

Este domingo sentada en el sofá de ‘Viva la vida’ junto a Emma García y siempre guardando las distancias de seguridad para seguir a rajatabla los protocolos sanitarios que hay que llevar a cabo debido a la Covid-19, se ha podido ver a una Ana María Aldón con ganas de aclarar este frente abierto que la ha puesto en el punto de mira durante los últimos días. «Me preguntaron por la relación con Rocío, cuando tengo a la redactora que me hace muchas preguntas sobre Rocío, dije que había que respetarla, esté o no de acuerdo. No me posicioné a favor de nadie. Lo más importante son los niños, que han sufrido mucho», ha relatado algo molesta con la situación que se ha generado.

“No entiendo la postura de Rocío Carrasco, pero no me queda más remedio que respetarla. Yo no lo haría, pero hay que ponerse en la piel de esa persona que lo está viviendo”, añade dando un paso atrás en relación a la primera declaración que dio sobre el asunto. Sin embargo, en todo momento, la exconcursante de ‘Supervivientes’ deja claro que no está de acuerdo con el titular que se dio en el citado medio.



Emma García ha querido saber cómo está la madre de Rocío Flores a lo que Ana María ha respondido contundente: «No lo sé porque yo no la conozco, solo he coincidido con ella una vez y he cruzado con ella dos palabras, ‘hola y adiós’. No soy nadie para hablar de ella ni juzgarla», continuaba explicando la diseñadora cerrando así todo tipo de polémicas.