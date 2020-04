Ana María Aldón le para los pies a Yiya en ‘Supervivientes 2020’: «No me metas más en el tema de Rocío Flores»

El programa de ‘Conexión Honduras’ de ‘Supervivientes 2020’ del pasado 12 de abril terminaba con una conversación subida de tono entre Ana María Aldón y Yiya que continuó una vez se terminó el directo. La que fue protagonista de ‘Un príncipe para tres princesas’ había denunciado públicamente no ser la única que realizó comentarios despectivos sobre sus compañeros: «Yo respeto el físico y otras cosas, que aprenda a respetar ella [Rocío Flores] también que cuando le damos off a la cámara los comentarios son otros«, apuntando que días atrás había hablado sobre el físico de Hugo Sierra: «E igual la que descalifica a la gente físicamente es otra que le hizo a Hugo un comentario a cerca de su edad y su estado físico y lo escuchó Ana María también«.

Ana María Aldón mostró su disconformidad en directo | Foto: Telecinco.es

Fue esta última mención a la esposa de Ortega Cano la que hizo que esta perdiese los nervios y mostrase su desacuerdo en el pleno directo: «Otra vez yo… Manda cojones… Me parece fatal que me meta a mí«, decía mientras Yiya seguía hablando a cámara. Una vez terminado el programa, la diseñadora le recriminó a su compañera lo que había hecho: «Yo no escuché a Rocío hacer el comentario de Hugo».

Esta afirmación no sentó nada bien a Yiya que no dudó en repetir las supuestas palabras que Rocío Flores dijo fuera de cámara: «Dijo que iba a estar Hugo como estaba si no se metiera botox y eso es un comentario sibilino», en cambio para Ana María Aldón esto no es más que «una tontería».

Yiya asegura que Rocío Flores le está estropeando el concurso a Ana María Aldón | Foto: Telecinco.es

Pero más allá de esto, la esposa del torero no quiere seguir involucrada en la pelea encarnizada entre las dos concursantes que le ha costado a ella alguna que otra mala cara por parte de la hija de Antonio David Flores y una advertencia de Ortega Cano en su llamada en directo. «No me metas más en el tema de Rocío«, le pedía insistentemente. Pero Yiya no está dispuesta a que se comenta lo que para ella es una injusticia con su nominación disciplinaria cuando su supuesta víctima se dedica a hacer lo mismo: «Yo te meto porque tu dijiste delante de una cámara que lo habías escuchado«.

«Rocío Flores le está fastidiando el concurso»

Tras esto, Ana María Aldón dio por terminada la conversación pero Yiya aún tenía mucho que decir. Fani Carbajo intentó calmarla intentando hacerle entender el motivo por el que su compañera no quiere estar involucrada en este tema: «Ella igual si que sabe lo que ocurre pero en estas circunstancias no quiere remover más las cosas, es parte de su familia y no sabe como se están viendo las cosas fuera«. Pero Yiya asegura que Rocío Flores «le estás fastidiando el concurso» a Ana María Aldón.