Ana María Aldón: «necesito más calor en mi relación con Ortega Cano»

Ana María Aldón ha indicado que necesita más calor en su relación con Ortega Cano. La compañía de Pavón le ha dado mucha alegría. No en vano, ha cantado diversas sevillanas y está, prácticamente, en la feria de Sanlúcar de Barrameda, su ciudad natal.

«Doy las gracias a mi marido y a los que están sufriendo mi ausencia permitiéndome vivir esto» comentaba recientemente. La vida, qué dura es y lo mal que se siente alguien cuando se lo dan todo hecho.

Añadía que «Yo me siento abuela, pero aquí, en Supervivientes, he perdido los papeles, aquí no sé que habéis hecho conmigo y qué me habéis dado en el agua pero habéis desatado en mi la locura. Aquí me siento como si tuviera 30 ó 32, diez, años menos, ¡por lo menos!».

De su relación decía «Preparamos la cena, cenamos y estoy deseando acostar al niño y al padre. Y yo me bajo a trabajar. Y yo necesito más calor… y él también». Pues eso, que todo parece indicar que lo de Pavón le ha venido de muerte para sentirse viva. Incluso dijo que le iba a pedir a Ortega que se casase con ella de nuevo.

Ya veremos en qué queda todo esto porque, estamos convencidos, irá para largo. Aldón se perfila, poco a poco, como una de esas concursantes que parece que no, pero que sí. Sus salidas de tono y su forma de concursar le van a servir para dar a conocer una faceta distinta de su persona y, posiblemente, para que se convierta en personaje. Esperamos tus comentarios al respecto.

