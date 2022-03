Ana María Aldón planta cara a Rocío Flores y Gloria Camila

Ana María Aldón se sentaba la semana pasada en Viva la vida para abrir su corazón. Confesaba que no se sentía bien y que estaba esperando “su momento” dentro de su matrimonio con Ortega Cano. Además, recalcaba las ganas que tenía de salir y de vivir, sumadas al temor de volver a caer en una depresión. Unas confesiones que han dado mucho de qué hablar.

Kiko Matamoros, Rosa Benito o Jorge Javier Vázquez han sido alguno de los rostros que no han tardado en pronunciarse ante la situación de la diseñadora. Sin embargo, las confesiones que más le han dolido han sido las de Rocío Flores y Gloria Camila, su círculo más cercano. Tras escuchar sus palabras, Ana María ha respondido con un sonoro zasca a Rocío: “Me sorprende que no hable de sus temas y hable de mi matrimonio”. A partir de ahora, la diseñadora no va a callarse más y va a decir lo que crea oportuno y cuando crea oportuno. “Yo voy a respetar la opinión de todo el mundo y espero que hagan lo mismo conmigo, porque quien está en mi casa soy yo. En mi matrimonio solo caben dos personas y creo que estoy capacitada para gestionar mi matrimonio”, ha expresado sin titubeos.

Gloria Camila también se pronunció públicamente en Ya son las 8, opinando que las cosas que pasan en casa deberían quedarse en casa. Una confesión que la protagonista de la tarde no ha pasado por alto y que también ha querido rebatir. “Yo lo que he compartido no es de casa, es vox populi. Lo que es de mi casa, es mi casa y no hace falta que nadie me lo diga. Yo sé cuál es la intimidad de mi hogar y sé lo que se ha hecho público. Estoy en mi derecho de decir cómo me siento”, ha zanjado.

Posible crisis en su matrimonio

Bien es cierto que la colaboradora no está atravesando un momento agradable de su vida. Su presunta crisis matrimonial está haciendo mella en ella y ha querido sincerarse sobre el delicado momento que está atravesando. “Estoy…que no es poco”, ha confesado hundida frente a Emma. La presentadora del programa le ha preguntado sobre la reacción de su marido acerca de las confesiones que hizo en plató la semana pasada, algo que no ha llegado a producirse nunca. “No sé en qué idioma hablo. Lo mismo es que no debo de hablar, no sé. Cuando llego a casa no pasa nada. Ortega no dice absolutamente nada.Yo esperaba una reacción de mi marido, pero no ha habido respuesta”, ha confesado visiblemente afectada.

La colaboradora ha recibido numerosas críticas por contar su intimidad en el espacio televisivo, críticas que ha querido rebatir, pues considera que todo lo que está diciendo no ha salido a la luz por su parte. “No considero que haya hecho público un tema privado ni un tema que se deba quedar en casa”, ha comenzado diciendo. Parece que todo viene a partir de unas declaraciones de su marido en las que afirma seguir enamorado de La más grande, algo que no le sienta nada bien y a lo que contesta que no es Rocío Jurado, pero es persona. “No he compartido ninguna intimidad con nadie. Nadie me va a decir qué es lo que puedo decir y qué no. Ya se ha hecho público y no he sido yo la que lo ha hecho. Estoy en mi derecho de decirle a mi marido que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ha dado la vida de disfrutar, con nuestro niño”, ha manifestado. Sin embargo, ha querido aclarar que esto no se trata de una guerra contra Ortega Cano, sino todo lo contrario: “Mi marido es una muy buena persona, y nunca le haría daño. No tengo intención de hacerle ningún daño”.