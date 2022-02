Ana María Aldón responde a Rocío Carrasco: “Sus palabras son horrorosas”

Tras las duras palabras de Rocío Carrasco en el programa de Montealto, Ana María Aldón ha querido contestarle en el programa de Viva la vida. La mujer de Ortega Cano ha defendido al torero de las acusaciones por parte de la hija de Rocío Jurado.

Ortega Cano aseguró, en el porgrama de Mediaset, que Rocío había tenido un comportamiento ‘irregular’ en su adolescencia. Jorge Javier Vázquez quiso saber la opinión de Rocío al respecto. Ella ha aprovechado la ocasión para defenderse. “Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo”. Las declaraciones de Rocío se remontan al accidente que sufrió Ortega Cano en 2011 cuando conducía un coche con una tasa de alcohol por encima de la permitida y colisionó con el automóvil de Carlos Parra, que perdía la vida en el acto. El torero entró en la cárcel de Zaragoza en 2014 y salió de prisión un año más tarde.

“Puede que algo irregular haya hecho en mi vida como irme de mi casa a los 18 años. Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coche”. Con estas palabras hacía referencia al incidente de Ortega Cano, comentario que ha herido al diestro y su mujer. Ana María asegura no haber visto el programa en la noche del viernes, pero cree que su marido sí. «Sé que hasta la primera hora, por la forma en que me habló, sí. No porque me hablara mal, sino por la tristeza que notaba digo, ‘lo está viendo’”.

“Lo que más me impactó es que mi marido fue juzgado y cumplió lo que tenía que cumplir. Sufrí esa etapa a su lado y me duele especialmente. Que nadie tenga que recordárselo o utilice esa etapa para hacer más daño”, le reprocha Ana María a Carrasco y le reta: “Si tienes algo que decir, dilo, pero se está refiriendo a otra etapa que no tiene que ver con lo que estás contando”, ha concluido.

Otra de las declaraciones que no han sentado bien a la familia Ortega-Aldón son las referidas a la cantante Rocío Jurado. Su hija asegura que si pudiera cambiar algo de su pasado sería borrar la época en la que su madre estuvo con el diestro. Además cree que su madre hubiera estado mejor si Ortega Cano no hubiera estado en su vida. Ana María le ha respondido: “Lo hubiera hecho si hubiera querido”.

En una semana Ana María ha cambiado su postura. El sábado pasado se mostraba a favor de Rocío Carrasco, pero la última emisión del programa de Telecinco ha hecho mella en la colaboradora televisiva y ha calificado las palabras de Rocío como “horrorosas”.

Ana María ha lanzado una pregunta a sus compañeros, ya que no vio el programa ¿A quién se refiere Rocío cuando dijo que ya le gustaría a Ortega Cano que en su familia hubiera habido los mismos comportamientos ‘irregulares’ como el suyo? El resto de tertulianos no han tardado en dar su opinión, algunos de ellos consideran que se refería a Gloria Camila y José Fernando, pero ninguno ha querido asegurarlo.

La mujer del torero asegura que Ortega Cano está “en el paredón”, refiriéndose a cómo se encuentra emocionalmente. Además, confiesa que está preocupada por su salud mental porque está sufriendo. La tertuliana ha compartido un mensaje que su marido le ha enviado: «Estoy muy tranquilo y tengo la conciencia muy, muy, muy tranquila».