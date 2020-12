Ana María Aldón responde ante los rumores de crisis matrimonial

Es el segundo día que Ana María Aldon acude a ‘Vida la vida’ en calidad de colaboradora. Sin embargo, esta vez también lo ha hecho como personaje público, ya que ha tenido que dar varias explicaciones sobre una supuesta crisis en su matrimonio con José Ortega Cano a quien no le hacía mucha gracia que su mujer accediera a formar parte del espacio. Nada más entrar en directo, la que fue concursante de ‘Supervivientes 2020’ mostró su enfado hacia Diego Arrabal, ya que este había anunciado que existen unas fortografías que pueden comprometerla. Imágenes que todavía no han visto la luz. Tras varias semanas en el punto de mira por una supuesta crisis matrimonial con el torero, Ana María ha querido responder dejando claro que están en el mejor momento de la relación.

La recién estrenada colaboradora del espacio dirigido por Emma García ha afirmado que está «muy bien» con José Ortega Cano. «No hay ninguna crisis», añadía seguidamente. «No creo que tengáis una cámara en casa porque si fuese así no saldrían informaciones sobre la supuesta crisis que estámos pasando», asegura Aldón con cierta ironía. También ha explicado que la idea de formar parte de la televisión no le hacía mucha gracia al diestro, pero que en ningún momento su decisión provocó una discusión. «A mi me decía ‘yo no lo veo ahora, vamos a pensarlo’», cuenta la diseñadora.

Ante las preguntas de los compañeros sobre sí José Ortega Cano le estaba viendo, Ana María ha sonreído y ha dicho que sí a la vez que le ha mandado un emotivo mensaje de amor. «Te doy las gracias por tu apoyo y por estar siempre a mi lado. Te quiero mucho», ha dicho Aldón. Sin embargo, Diego Arrabal le ha hecho una petición, la de mirar a cámara y asegurar que no está pasando por un mal momento con su marido. «Yo niego mirando a cámara que no tengo ninguna crisis con José. Hemos debatido, pero no hemos tenido ni una discusión», sentencia una segura Ana María.

Si bien al inicio del programa, la mujer de José Ortega Cano se encontraba incómoda ante la situación y los numerosos rumores que le señalan desde hace algunas semanas, una vez ha aclarado cómo se siente y en qué punto está su relación se ha ido relajando. «Estámos en uno de los mejores momentos», insistía a Emma García.

Además, ha querido aprovechar para contestar a Kiko Hernández que ha asegurado en ‘Sálvame’ que su madre vive en una casa prefabricada. «Mi madre no vive en una casa prefabricada. Esa es una casa mía, yo tengo un dúplex con cuatro dormitorios», explica Ana María Aldón mientras detalla que esa vivienda la compró para que su hija viviera ahí durante el embarazo, para así poder estar con ella en ese proceso.

En relación a la también supuesta crisis económica también se ha pronunciado y ha contado que si quiso aceptar la oportunidad de la cadena para formar parte de ‘Viva la vida’ fue porque le «hacía ilusión formar parte del proyecto desde dentro», ya que siempre se le ha mirado como un personaje público. Aldón ha dejado claro que a ella le gusta ganarse su dinero para sus caprichos y porque desde siempre ha trabajado para ganarse la vida y poder ayudar a su familia.