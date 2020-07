Ana María Aldón sigue aclarando aspectos de ‘Supervivientes 2020’: «Eso no lo sacaron en el programa»

Ana María Aldón se convirtió en una de las grandes protagonistas de ‘Supervivientes 2020’ con su particular sentido del humor y sus ganas de pescar constantemente. La concursante llegó como una auténtica desconocida, tan solo siendo la mujer de Ortega Cano, y ha luchado porque se la conozca por su nombre, algo que ha conseguido con creces sin lugar a dudas.

Poco a poco se fue metiendo a todo el mundo en el bolsillo y, aunque la expulsaron al principio del concurso, consiguió irse salvando en la otra isla hasta estar muy avanzado el concurso. Tanto éxito tuvo Ana María Aldón que llegó hasta la final compartiendo momentos con Rocío Flores, con la que no empezó con muy buen pie, pero con la que estrechó lazos en la convivencia.

Ana María Aldón en ‘SV 2020’ | Foto: telecinco.es

Finalmente, Ana María Aldón se quedó con la miel en los labios pero logró un más que merecido segundo puesto, siendo Jorge Pérez el que se alzó con la victoria del programa de supervivencia. Ahora que ha pasado un tiempo desde que terminó el concurso, la mujer de Ortega Cano está aprovechando el verano para pasar tiempo con su familia pero sin olvidar a todos esos seguidores que la votaron hasta el último momento.

Ana María Aldón en su directo | Instagram

Compartió su hamburguesa

Durante un directo de Ana María Aldón en su cuenta de Instagram ha querido aclarar algo que la persigue desde que terminó el programa: ¿no quiso compartir su tremenda hamburguesa a tan solo unos días de la final? Pues bien, mientras la finalista preparaba un bacalao en su casa fue contestando preguntas de los seguidores y esta le permitió aclarar lo sucedido.

«La hamburguesa la compartí con Rocío flores, pero luego no podía terminar de comerla sin darle a Barranco y a Jorge, les di pan y patatas. Pero eso no salió en el programa, eso no lo sacaron y no se vio. No sé por qué. Para los que me han llamado egoísta«, decía muy tajante la concursante. Está claro que para Ana María Aldón, su paso por el concurso ha sido muy especial en su vida.