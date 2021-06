Ana María Aldón sobre José Ortega: «Fue una intervención importante»

José Ortega Cano fue operado con éxito el pasado martes por un problema de corazón. Su mujer, Ana María Aldón fue la encargada de dar a conocer que el diestro pasaría por la mesa de operaciones. Lo hizo el domingo 13 de junio en ‘Viva la Vida’. “Le realizaron un TAC coronario con contraste y el resultado de la prueba no es muy favorable. Nos han dado el resultado esta semana… Estamos preocupados. Ni siquiera yo he mantenido una conversación con el médico. No sabemos qué le van a hacer. Lo único que sabemos es que le realizarán un cateterismo, pero claro, cuando vean el daño que hay…”, comentó con semblante serio y asustada. Finalmente, todo salió bien y el maestro se recupera en su domicilio. Este sábado, Ana María ha dado el último parte médico del padre de Gloria Camila en ‘Viva la Vida’.

“Está bien, mejor. Tiene muy buen color de cara. Era una intervención importante porque no sabíamos la gravedad que podía llegar a tener”, ha explicado la colaboradora a Emma García. “Ha salido todo muy bien no se ha encontrado nada. Lo que se podía solucionar así ha sido afortunadamente”, ha añadido algo más tranquila que hace unos días. Por otro lado, ha contado que de ánimo “está bien, pero está muy mimoso. Quiere que le tome la tensión… que le ponga un paño…”, ha explicado con un toque de humor.

Después, la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ ha dado a conocer que le han cambiado la medicación a su marido. “No ha habido ningún contratiempo, pero ahora toma otras pastillas por eso quizás le baja la tensión”, ha comentado. No obstante, también ha querido revelar que cuando salieron del hospital vivieron unos momentos algo angustiosos mientras iban en el coche hacia su domicilio. “Le empezaron a entrar sudores fríos y le dije que qué hacíamos. Me dijo ‘tira para adelante para la casa’”, ha contado Ana.

El zasca de Ana María a su cuñada

Durante su intervención en ‘Viva la Vida’, la presentadora le ha preguntado a Ana María si es cierto lo que había dicho Conchi, la hermana de José Ortega Cano. Resulta que, su cuñada ha dicho que la mujer del maestro no le había cogido el teléfono cuando ella tan solo llamaba para preguntar por la operación. “Mi marido acaba de operarse del corazón y voy a intentar ser lo más sensata posible… No he tenido ni una sola llamada de Conchi. De hecho, José está conmigo y lo sabe. No tengo ningún problema con ella, pero habla por boca de su hermano Paco, con el que sí hablamos”, ha sentenciado tajante.