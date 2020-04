Ana María Aldón, sobre su relación con Ortega Cano en ‘SV 2020’: «Siempre he ganado mi propio dinero»

Durante la pasada gala de ‘Tierra de nadie’ del 21 de abril, Ana María Aldón volvía a hablar de nuevo con su marido, Ortega Cano. Durante esta corta pero intensa llamada la diseñadora y el extorero desmotaron públicamente el gran amor que sienten el uno por el otro y no dudaron en hacer planes de futuro del calibre de volver a casarse y tener un nuevo hijo, concretamente una niña. Esto fue una inyección de felicidad y energía para la superviviente que hicieron que no fuese capaz de quitarse al también padre de su hijo de la cabeza.

Tras esto se sinceró con Nyno acerca de su relación con Ortega Cano y lo duro que fueron sus comienzos cuando todo el mundo la trató como una «interesada» por acercarse al extorero supuestamente por la fama. «Yo siempre he sido una mujer trabajadora que ha ganado su dinero«, le reconoce a su compañero haciéndole ver que no había comenzado su relación por el dinero.

José Ortega Cano y Ana María Aldón en la boda de Dámaso González y Miriam Lanza

Esta imagen no mejoró mucho cuando a los tres meses de comenzar la relación recibió la noticia de que se había quedado embarazada. «Fui al médico porque me dolían los riñones y me dijeron que el resultado era positivo«. Y como ha contado ya en ocasiones anteriores, su miedo a la reacción del extorero era tal que le pidió al médico que fuese él quien le diese la noticia. Por supuesto, la reacción no fue la esperada: «Dijo: ‘Olé, olé'».

Feliz tras hablar con Ortega Cano

Tras hablar con Ortega Cano en directo, Ana María Aldón quiso decirle a la cámara todo aquello que no le había podido decir a su marido. Unas palabras de amor y admiración para demostrarle que sigue igual o incluso más enamorada que le primer día: «Te quiero con locura y que te tengo una admiración que será eterna. Eres el hombre más grande que he conocido en mi vida«, decía visiblemente emocionada.

Ana María Aldón con su hijo Jose María en la vuelta a los ruedos de José Ortega Cano

La diseñadora no quiso olvidar a la familia que han formado juntos y que seguirán ampliando tras us regreso de Honduras: «Gracias por todo lo que me has dado, en especial ese niño que tenemos. Por la familia que me has dado. Tus hijos y los míos, que son nuestros hijos«, terminaba.