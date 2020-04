Ana María Aldón, victoriosa en la prueba de ‘Supervivientes 2020’ tras su enfado monumental con la organización

La décima gala de ‘Supervivientes 2020’ puede que haya sido una de las más emocionantes de la edición después de la prueba por equipos en la que se han enfrentado Yiya y Ana María Aldón. En esta prueba estaba en juego no solo una pizza por persona, sino también elegir qué playa preferían para vivir la próxima semana, y por eso se ha creado un increíble duelo que parecía que no iba a acabar nada bien.

Cada uno debía empujar al lado contrario de un gran bloque de madera en una pasarela para conseguir tirar a su contrincante al mar y una de las reglas más importantes es que estaba completamente prohibido apoyar el pie sobre dicha caja de madera, una regla que ha traído de cabeza a Ana María Aldón cuando se creía que sí la había pisado y ella ha jurado y perjurado que no.

Ana María Aldón y Yiya compitiendo en la prueba de ‘SV 2020’/ Foto: telecinco.es

Tras infringir las normas del juego supuestamente, Ana María Aldón no ha podido más y ha estallado contra la organización del programa, insistiendo en que a ella no le hacía falta ver ningún tipo de imagen para determinar si había pisado, estaba segura de que no lo había hecho y de que estaban siendo injustos con ella pese a todo. «Has tocado con la punta la tabla y has apoyado el pie, es algo que no se puede hacer», le ha ha dicho Lara Álvarez a la concursante, aunque ella no había visto eso porque estaba pendiente de las manos apoyadas en las cajas.

Y muy enfadada ha soltado perlitas como: «¡Hasta aquí hemos llegado!» mientras hablaba con Jorge Javier Vázquez, y añadía: «No he metido la puntera, es que si Yiya me empuja, obviamente que se pisaba mi pie, es algo evidente». «Compañeros, sinceramente, yo no sé…», ha dicho Vázquez, porque no veía nada claro.

Ana María Aldón luchando/ Foto: telecinco.es

Con el afán de ganar la prueba, Aldón ha seguido insistiendo: «Yo no hago trampas ninguna, me lo tomo todo al pie de la letra». Tras revisar y revisar las imágenes sin llegar a una conclusión clara, la organización del programa ha tomado la decisión de repetir la prueba, pese a que Aldón ha llegado a jurar por su hijo que no había tocado la madera con su pie apoyado en ella.

Al final ha ganado

Y tras esta indignación, ha llegado la de Yiya, que creía que Aldón había perdido: «Yo no he puesto el pie como ella, lo puedo garantizar«, abandonando el juego. Sin embargo, después se ha repetido la prueba y ha sido en ese momento cuando Aldón se ha convertido en la vencedora tras muchos esfuerzos, acabando con lágrimas de alegría en sus ojos.