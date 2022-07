Ana María Aldón y los motivos que le han llevado a tocar fondo

Ana María Aldón ha tocado fondo y casi ha desaparecido de los medios. Ayer se ofrecían nuevas pistas al respecto en ¡Viva la vida!

José Antonio Avilés indicaba que «su hermano me niega rotundamente que se vaya a separar o divorciar. La situación que ha generado todo esto y que ella toque fondo no es tanto el matrimonio, sino cómo ella se ha sentido a lo largo de los meses».

«Me dice que están preocupados porque nunca han visto así a Ana (no pueden contactar con ella), tanto es así que cuando Ana María ha estado muy mal siempre ha recurrido a su hermano o a su hija, y eso ahora no está sucediendo. Lo que sí hace es llamar a su madre, a diario».

Emma García aclaraba que «a mí lo que me transmiten es que después de la llamada de Ortega Cano a Ya son las ocho ocurre algo, una situación en casa, y es lo que hace que Ana María toque fondo y salga de casa. No puedo contar más porque no estoy autorizada. No es mi opinión, es tal cual. Eso es lo que hace que toque fondo».

Lo cierto es que Aldón se encuentra en reposo absoluto hasta finales de julio. Al parecer, está metida en su habitación descansando y apenas habla con nadie. Habrá que ver si de esta crisis sale fortalecida o todo lo contrario. Lo importante es que pueda dar el paso necesario para emprender una nueva etapa personal tenga esta las características que tenga. Esperamos tu opinión al respecto.

