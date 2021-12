Ana Obregón, Aitana y Ana Torroja, protagonistas de la Nochebuena

La Nochebuena está a punto de comenzar, y con ella los tradicionales programas de televisión. Aunque esta noche tan especial dará el pistoletazo de salida a las 21:00 h. con el discurso del Rey Felipe en todos los canales de RTVE y en Telecinco, Antena 3 y La Sexta, entre otros, no será hasta su finalización cuando estas cadenas den paso a sus respectivas galas navideñas, debatiéndose en una batalla por conseguir el mayor share posible en una ocasión tan familiar.

En la 1 se han puesto las pilas para alzarse como ganadores de la noche con la emisión de Telepasión. Este divertidísimo especial de Nochebuena contará con la presencia de algunos de los rostros más conocidos de RTVE, entre los que están Ana Obregón y Boris Izaguirre. La protagonista de Ana y los 7 ya dejó caer alguna que otra pincelada a través de sus redes sociales sobre cómo sería el programa en el cuál la temática principal mucho tendrá que ver con los aviones. En el bautizado como Telepasión Airlines: vuelo 2021 participarán algunos famosos como Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera, Anne Igartiburu, Alaska, Nieves Álvarez o Jordi Hurtado, entre otros. Todos ellos tendrán la oportunidad de interpretar algunos de los temas virales de los últimos meses, como Todo de ti de Rauw Alejandro o Mon Amour de ZZoilo y Aitana, eso sí, pasando por el tradicional All I Want for Christmas is You de Mariah Carey.

Para acompañar a las familias en sus cenas, sobre las 22:20 horas tendrá lugar el primer especial musical de la noche, Un año más, en el que Ana Torroja será la gran protagonista al interpretar algunos de los grandes éxitos de su carrera profesional. Por si fuera poco, la cantante también tendrá oportunidad de ser partícipe de duetos en homenaje a Mecano junto a Raphael, Malú, Pablo López, Rozalén, Pablo Alborán e incluso Ana Mena. Por último, el homenaje contará con los cameos de Mario Vaquerizo, Tony Aguilar y Millán Salcedo. La diversión está asegurada.

Casi a media noche será el turno de Aitana. La joven se ha consolidado como una de las reinas del pop de nuestro país, y qué mejor manera de revalidar este título que colaborando junto a otros grandes artistas a nivel nacional e internacional como Sebastián Yatra, Cali y El Dandee, David Bisbal, Pablo Alborán, Dani Martín, Vanesa Martín o ZZoilo, con quien protagonizó uno de los hits del año.

No cabe duda de que en esta Nochebuena estarán garantizados los bailes y los buenos momentos de la mano de algunas de las mujeres más reconocidas de nuestro país. Por otro lado, Viaje al centro de la tele será el encargado de rematar una fecha tan bonita con Una noche superlatina, especial navideño del programa en el que Pedro Santos es maestro de ceremonias.

Una vez dada por finalizada la gala de Nochebuena, desde RTVE se prepararán para el día de Navidad, donde Dani Rovira hará que la audiencia vuelva a la infancia de la mano de invitados top como Paco León, Belén Rueda, José Coronado u Omar Montes.