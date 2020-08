Ana Obregón comparte una carta inédita escrita por su hijo Álex Lequio cuando le diagnosticaron el cáncer

El pasado 13 de mayo Ana Obregón recibió la peor noticia que puede recibir una madre: su hijo Álex Lequio fallecía a los 27 años tras una intensa lucha contra el cáncer. Desde entonces la conocida actriz se ha mostrado públicamente destrozada y desde hace semanas se refugia con su familia en Palma de Mallorca.

Ahora, más de dos meses después de aquel fatídico día, la propia Ana Obregón comparte a través de su cuenta de Instagram un texto nunca antes publicado que su propio hijo había escrito después de serle diagnosticado el cáncer, pero que nunca había llegado a publicar en su perfil de Instagram. «Hoy lo comparto con todos vosotros de parte de Áless, desde el corazón mutilado de una madre«.

Ana Obregón celebrando su cumpleaños con su hijo Álex Lequio

Tras estas palabras, la televisiva dejaba paso a lo que un día había escrito su hijo. «El problema más grande del ser humano -y el mío hasta que me dijeron que tenía cáncer- es la manera de entender la felicidad, de ser feliz«, comienza este incompleto texto escrito por el propio Álex Lequio. «Me he pasado 27 años de mi vida intentando ser el mejor estudiante, graduarme en la mejor universidad, montar empresas y sentirme un cowboy del capitalismo, siempre anclado en el ‘más es mejor'».

«Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuántos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del ‘tiempo’. Mejor aún, te das cuenta de cómo y con quién quieres invertirlo», reflexionaba por aquel entonces el propio Álex Lequio. «¿Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la mañana? ¿Cuántas veces he ido a jugar con mi hermanita pequeña? ¿Cuántas veces habré ido a ver a mi madre? ¿Cuántas la he colgado? ¿Cuántas invitaciones rechazadas al cine con mi padre? ¿Cuántas? ¿CUÁNTAS?».

«Al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado»

Era entonces cuando Álex Lequio quiso mandar un consejo a todos sus seguidores de las redes sociales que, en su momento, nunca llegaron a leer este mensaje y que ahora, tras su muerte, tiene todavía mucha más importancia: «No soy nadie para darte un consejo pero, quizás, Dios no lo quiera, un día recibas una llamada del hospital después de haberte un tac, una placa o un análisis de sangre, invitándote a cerrar una cita con urgencia. Quizá ese día se sienten 7 médicos delante de ti ‘bum’, todas esas metas por ser un as se evaporan». Y las últimas palabras escritas por el joven eran las siguientes: «Al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas a las que quieres, a las que…«.

Ana Obregón, Alessandro Lequio y Carolina Monje en el entierro de Álex Lequio

Tras este, su propia madre añadía una postdata personal para su propio hijo, algo que a ella también le hubiese gustado que leyese antes de morir: «Mi Aless, ojalá hubiera leído antes de que partiera para decirte que has dado tanto amor en esta vida. A tus amigos, a tu novia, a tu familia y sobre todo a mí, que necesitaría 1 millón de vidas para agradecértelo. Tu mensaje llegara al corazón de muchas personas«. Unas bonitas palabras que muchos amigos y conocidos de la actriz han querido alabar, como Aless Gibaja, Pelayo Díaz y Poty, entre otros muchos.