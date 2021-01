Ana Obregón recuerda a su hijo Aless compartiendo momentos juntos

A pocas horas de las Campanadas le lanza un mensaje a Aless

> Cada año que Ana Obregón se ponía frente a la Puerta del Sol junto a su inseparable compañero Ramón García para dar Las Campanadas en la noche más especial del año repetía el mismo patrón. Siempre le mandaba un beso a su hijo Aless desde aquel balcón. Este año las cosas son muy diferentes para la actriz y presentadora. El motor de su vida ya no está, pero la oportunidad de mandarle de nuevo un saludo públicamente siempre estará ahí, desde donde quiera que esté su otra mitad, la cual le arrebataron hace ya siete meses.

“Éstas imágenes de la Puerta del Sol reflejan no solo mi felicidad sino también la de toda España celebrando la llegada de un nuevo año (…) Y tú mi Áless que desde que eras pequeño me veías desde casa y yo te mandaba besos, mañana me verás desde un sitio privilegiado y mi corazón estará cada segundo contigo“, publica Ana en su perfil de Instagram, el cual se ha convertido en un homenaje continuo desde que falleció a su hijo Aless Lequio. Como un mausoleo en el que comparte ahora sus momentos más íntimos y emotivos vividos con él, junto a textos que hacen temblar los corazones de aquel que los lee. Como ella dice han sido los veintisiete años más felices de su vida y en ellos hay muchos recuerdos que no está dispuesta a olvidar.

