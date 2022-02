Ana Obregón recuerda cómo vivió la dura enfermedad de su hijo

Ana Obregón se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida. El 13 de mayo de 2020 su vida cambió por completo. Después de luchar durante varios años contra el cáncer que padecía, su hijo, Álex Lequio fallecía. «Se apagó mi vida». Estas fueron las primeras palabras de la presentadora después de tener que decir adiós a su único hijo, fruto de su relación con Alessandro Lequio.

Estuvo varios meses alejada del foco mediático y retomó sus compromisos profesionales para despedir el que fue, sin duda, el año más duro de su vida. Ana Obregón se ponía al frente de las Campanadas 2020 junto a Anne Igartiburu. Ahora, ha concedido su primera entrevista en el medio que la vio crecer. Lo ha hecho junto a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, espacio que estrena su nueva temporada con su reaparición.

Marbella ha sido el enclave escogido para hacer la que ha sido «su entrevista más difícil» hasta la fecha. El presentador le preguntaba que por qué elegía ste lugar y Ana respondía que porque le da»tranquilidad y paz». «Necesito respirar», comentaba a Bertín mientras se fundían en un cálido abrazo.

Nada más comenzar Ana Obregón lucía un look total white, pero instantes después le decía al cantante que iba a cambiarse porque quería llevar un vestido con un gran significado para ella. La actriz desempolvaba un vestido negro de corte lady que llevó en el momento más especial de su vida: cuando viajó a Italia para contar a la familia de Alessandro Lequio que estaba embarazada de su hijo.

Ya sentados en el sofá donde Ana iba a abrirse en canal, la presentadora comenzaba a narrar cómo se enteró de la enfermedad de su hijo. El joven emprendedor tenía unos dolores que no desaparecían hasta que Ana le llevó al hospital tras estar rodando la conocida serie de Paquita Salas. «Me dijeron que tenía un tumor», explicaba con lágrimas en los ojos. Después, Obregón relataba que en un principio no le podían operar porque esa noche había tomado un refresco y como le tenían que sedar lo iban a dejar para el día siguente.

Cuando le dijeron el diagnóstico, Ana hizo las maletas junto al empresario y el colaborador de El programa de Ana Rosa y se trasladaron hasta Nueva York -Estados Unidos-, donde Álex se realizó las sesiones de quimioterapia. «Mi hijo fue muy fuerte y valiente. Me dio una gran lección», aseguraba la invitada. Estuvieron siete meses al otro lado del charco y regresaron a España cuando Álex estaba recuperado, pero en una revisión meses más tarde los médicos le dijeron que había tenido otra recaída y que no había «mucho que hacer».

Durante todo este tiempo, Ana estuvo al lado de su hijo, no se separó de él en ningún momento. Estuvieron juntos hasta el triste desenlace que tuvo lugar el 13 de mayo de 2020. Dos días antes a la fecha, los doctores le dijeron a Ana y a Alessandro que iban a dormir a Álex para que dejara de sufrir. «Sufrió mucho. Es muy injusto», se lamentaba Ana entre lágrimas. Además, la intérprete confesaba a Bertín Osborne que cuando Álex se marchó recibió dos llamadas que le hicieron mucha ilusión. «Me llamó don Juan Carlos y después la Reina. Hablé mucho con ellos me dijeron mis hermanas, pero yo no me acuerdo de nada», explicaba.

La anécdota co Isabel Pantoja

Una de las sorpresas de la noche llegaba de la mano de Luis Rollán. El colaborador acudía a al programa para estar junto a su amiga y recordar grandes anécdotas del pasado. Una de ellas tuvo lugar cuando el tertuliano se casó.

Tanto Ana como Isabel Pantoja eran los testigos, pero a la hora de firmar, ambas lo hicieron en el apartado de «contrayentes». De esta manera, la actriz y la tonadillera se «casaron» por error.

Esto es lo que hará Ana Obregón con el dinero de la entrevista

Ana Obregón agradecía a través de las redes sociales a Bertín Osborne su cariño durante su intervención. «Gracias @bertinosborne por sujetarme la mano con tanto amor todo el rato», escribía Ana en un post en el que también aparecía una fotografía junto al cantante. No ha querido perder la ocasión, para lanzar unas palabras de cariño a cuatro personas muy especiales para ella. «Gracias a mis queridos @susanauribarri @armandoraul @borisizaguirre y @luisrollan por estar siempre a mi lado», decía.



La presentadora también revelaba que el dinero obtenido durante esta reaparición televisiva irá destinado a la Fundación Aless Lequio «para investigar el cáncer». “Jamás me lucraría con mi dolor”, indicaba en la publicación.