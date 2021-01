Ana Obregón se aferra a su dolor para recordar a su hijo Álex: «La tristeza que siento eres tú»

Una vez más Ana García Obregón lo ha vuelto a hacer, ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el duro y largo camino que está viviendo desde que tuvo que despedirse definitivamente de su hijo Álex Lequio a causa del cáncer.

Aunque el pasado 31 de diciembre Ana dio una gran lección de profesionalidad y fortaleza poniéndose delante de todos los españoles para despedir un año complicado para todos, pero especialmente para ella, la actriz ha vuelto a demostrar que vive en un ‘desierto’ profundo sin su hijo que era su gran alegría de vivir.

“No hay nada más doloroso que caminar por esta vida sin ti. No se adonde voy. Tu eras y eres mi camino. Sigo tu ejemplo y tus huellas por una senda infinita , abrazándote , abrazándome” comienza diciendo en su publicación.Junto a una bonita fotografía en la que se puede ver a una Ana completamente de negro en medio de los efectos que ha dejado Filomena en la capital, la actriz reconoce que no se cree capaz de superar la tristeza que le inunda desde que su hijo se fue.

“Y no me importa esta tristeza, es más , no quiero que deje de dolerme nunca . Porque esta tristeza eres tú. Y ya nos hemos hecho muy amigas. Me ha prometido que me dejara vivir aunque sólo sea en ese instante eterno en que volvemos a abrazarnos cada día”, ha lamentado la actriz. Se trata de una muestra más del profundo dolor que sufre Ana Obregón desde que su hijo falleciera en mayo de 2020.