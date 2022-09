Ana Obregón y su desolación tras la muerte de su padre

Ana Obregón lo dio todo para cuidar a su padre hasta el último momento. La actriz está desolada por la muerte de su progenitor.

Ana Obregón lo dio todo para cuidar a su padre hasta el último momento. La actriz está desolada por la muerte de su progenitor. Ha sido en Instagram donde ha publicado lo siguiente. «Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido».

«Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una merecida Medalla al mérito del trabajo».

«Las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo. He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo».

«Te juro, Papa, que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias Papá por tanto. Te quiero infinito». Desde La Cosa Rosa queremos enviarle a Ana Obregón nuestro más sincero mensaje de pésame y un fuerte abrazo.

Se marcha un caballero que siempre se dedicó a su trabajo y que mantuvo su elegancia hasta el final. Sin duda, Antonio García será recordado como uno de los últimos hombres en apostar por la elegancia y por no entrar al trapo de provocaciones o dimes y diretes. Descanse en paz.

