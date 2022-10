Ana Rosa Quintana emociona con su discurso sobre el cáncer de mama

Ana Rosa emociona con un discurso sobre el cáncer de mama que vive en primera persona. Su sinceridad ayudará a muchas mujeres a seguir luchando.

Fue ayer, en el día de la enfermedad, cuando la presentadora se negó a denominarse heroína o superviviente. Su pragmatismo sorprendió.

«Detrás de la palabra ‘cáncer’ hay mujeres, no guerreras ni soldados. Nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno» indicaba con enorme acierto. De hecho, solo los médicos y los familiares pueden ayudar a las mujeres.

Con 35 000 casos nuevos diagnosticados cada año, «es el tumor más común en nuestro país, una enfermedad que golpea a miles de mujeres, pero de la que se sale con seguimiento y controles adecuados. Cuando escuchas cáncer de mama de la boca de un médico, te preguntas: ¿qué me va a pasar? ¿cómo se lo cuento a mi familia? No hay certeza, sólo incertidumbre».

«Decía que era necesario cambiar la narrativa bélica, la palabra ‘lucha’ conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo.

No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos (…) El cáncer no te define como persona ni como mujer. ‘Cáncer’ no es un apellido, es una circunstancia, le puede pasar a cualquier, es la vida».

A todas las enfermas de cáncer y a sus familiares les enviamos nuestro más sincero mensaje de ánimo y de recuperación. Todo sea por lograr salir adelante de una enfermedad tan dura como cruel. Esperemos que pronto se encuentre una solución definitiva como parece que así será en la próxima década.

